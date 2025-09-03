Trending News

Viral Video : अवघ्या ७ सेकंदांत त्याला मृत्यूने गाठलं, सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाली हृदयद्रावक घटना

Viral Video: मृत व्यक्तीची ओळख सुभाष सांगण्यात येत आहे तो आग्रा येथील रहिवासी होता. तो निवृत्त जीएसटी अधिकारी बच्चू सिंग यांची वैयक्तिक कार चालवत असे. घटनेच्या वेळी तो मथुरा येथील अधिकाऱ्याच्या घरी गाडी सोडण्यासाठी आला होता.
Viral Video
Mathura Viral Video
Yashwant Kshirsagar
Updated on

मथुरा: मृत्यू कधी आणि कसा गाठेल कोणालाच माहिती नसते. अशीच एक हृदयद्रावक घटना उत्तर प्रदेशातील मथुरा येथे पाहायला मिळाला. एका कार चालकाच्या अचानक मृत्यूने सर्वांनाच धक्का बसला आहे.अचानक चक्कर आल्याने पडला नंतर तो उठलाच नाही. अवघ्या ७ सेकंदांत त्याला मृत्युने गाठले. हा सगळा प्रकार सीसीटिव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाली आहे.

driver
heart attack
viral video

