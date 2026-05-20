सकाळी डोळे उघडले, नोकरी गेल्याच्या मेलचे नोटिफिकेशन दिसले; मेटात 8 हजार कर्मचारी कपातीला सुरुवात

फेसबुकची पॅरेंट कंपनी असलेल्या 'मेटा'ने मोठ्या प्रमाणावर कर्मचाऱ्यांची कपात करण्यास सुरुवात केली आहे. आज पहाटे चार वाजता काही कर्मचाऱ्यांना नोकरीवरून काढत असल्याचे ईमेल प्राप्त झाल्याची माहिती आहे. गेल्या काही दिवसांपासून मेटा मोठ्या प्रमाणावर कर्मचारी कपात करणार असल्याची चर्चा रंगली होती. त्यानंतर आता कंपनीकडून ही कर्मचारी कपात करण्यात आली आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, मेटा आपल्या कर्मचाऱ्यांपैकी सुमारे दहा टक्के म्हणजेच जवळपास आठ हजार कर्मचाऱ्यांना घरचा रस्ता दाखवणार आहे. या प्रक्रियेची सुरुवात सिंगापूरमधील कर्मचाऱ्यांपासून करण्यात आली. स्थानिक वेळेनुसार पहाटे चार वाजता अनेक कर्मचाऱ्यांना ईमेल मिळाल्याने खळबळ उडाली.कंपनीचे प्रमुख मार्क झुकरबर्ग आता कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञानावर म्हणजे एआयवर भर देत आहेत. यासाठी अब्जावधी डॉलर्सची गुंतवणूक करण्याची तयारी त्यांनी केली आहे. कंपनीकडे सध्या जगभरात सुमारे ७८ हजार कर्मचारी कार्यरत आहेत..Meta Layoffs: मेटामध्ये छाटणी! कर्मचारी चवताळले; रागात ऑफिस आणि स्नॅक्स काउंटरमधील सामान लुटले, विचित्र किस्सा चर्चेत.दरम्यान, आठ हजार कर्मचाऱ्यांची कपात करत असतानाच सुमारे सात हजार कर्मचाऱ्यांना नव्या नव्या एआय विभागात काम देण्यात येणार असल्याची माहिती कंपनीकडून देण्यात आली आहे. कंपनीचा भर छोट्या टीम तयार करण्यावर आहे..Meta Layoffs : AI आणि ऑटोमेशनचा दबाव वाढला! Meta मध्ये मोठ्या बदलांची सुरुवात; नव्या प्लॅनमध्ये ८,००० नोकऱ्या धोक्यात.गेल्या महिन्यातच मेटाने कर्मचारी कपातीचे संकेत दिले होते. त्यानंतर कर्मचाऱ्यांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली होती. एआय क्षेत्रात आघाडी मिळवण्यासाठी Google आणि OpenAI यांच्याशी स्पर्धा करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर नवे तंत्रज्ञान विकसित करण्यावर कंपनीचा भर देत आहे. याशिवाय, Cisco, Microsoft आणि Amazon यांसारख्या मोठ्या कंपन्यांनीही अलीकडे कर्मचारी कपातीची घोषणा केली आहे.