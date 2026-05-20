सकाळी डोळे उघडले, नोकरी गेल्याच्या मेलचे नोटिफिकेशन दिसले; मेटात 8 हजार कर्मचारी कपातीला सुरुवात

meta Starts 8 000 Employee Job Cuts : गेल्या काही दिवसांपासून मेटा मोठ्या प्रमाणावर कर्मचारी कपात करणार असल्याची चर्चा रंगली होती. त्यानंतर आता कंपनीकडून ही कर्मचारी कपात करण्यात आली आहे.
Meta Layoffs 2026

Shubham Banubakode
फेसबुकची पॅरेंट कंपनी असलेल्या 'मेटा'ने मोठ्या प्रमाणावर कर्मचाऱ्यांची कपात करण्यास सुरुवात केली आहे. आज पहाटे चार वाजता काही कर्मचाऱ्यांना नोकरीवरून काढत असल्याचे ईमेल प्राप्त झाल्याची माहिती आहे. गेल्या काही दिवसांपासून मेटा मोठ्या प्रमाणावर कर्मचारी कपात करणार असल्याची चर्चा रंगली होती. त्यानंतर आता कंपनीकडून ही कर्मचारी कपात करण्यात आली आहे.

