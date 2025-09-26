Shocking News : ब्रेस्ट सर्जरीमुळे गेला १४ वर्षांच्या मुलीचा जीव, कुटुंबाला उशिरा माहित झालं; आता वडिलांनी केली 'ही' मागणी

Summaryवडिलांचा आरोप आहे की, मृत्यूचे खरे कारण लपवले गेले.अंत्यसंस्कारावेळी शरीरावरच्या जखमा पाहून वडिलांचा संशय वाढला.अधिकाऱ्यांनी चौकशी सुरू केली असून वडिलांनी जबाबदार लोकांवर कारवाईची मागणी केली आहे..मेक्सिकोत एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. एका १४ वर्षीय मुलाचा ब्रेस्ट सर्जरी नंतर मृत्यू झाला आहे. तिच्या वडिलांचा दावा आहे की, या सर्जरीबाबत त्यांना कोणतीही माहिती देण्यात आली नव्हती. आता या प्रकरणाची चौकशी करण्यात येत आहे. .एका इंग्रजी वर्तमानपत्राच्या वृत्तानुसार, मुलीचे नाव पालोमा निकोल अरेलानो एस्कोबेडो असे आहे. वडिलांच्या दाव्यांनंतर, या प्रकरणाची चौकशी सुरू करण्यात आली आहे. वृत्तानुसार, सर्जरी झाल्यानंतर सुमारे एक आठवड्यानंतर, २० सप्टेंबर रोजी मुलीचा मृत्यू झाला. पण रिपोर्टमध्ये तिचा मृत्यू श्वसनाच्या समस्येमुळे झाल्यी नोंद होती. पण, मृत मुलीच्या वडिलांचा दावा आहे की त्यांच्या मुलीच्या मृत्यूसाठी कॉस्मेटिक सर्जरी जबाबदार होती..Kalva Crime : खाजगी रुग्णालयात डॉक्टरांच्या हलर्जीपणामुळे 16 वर्षीय अल्पवयीन मुलीचा मृत्यू, नातेवाईकांचा आरोप!.मृत मुलीचे वडील कार्लोस यांचा दावा आहे की सत्य लपविण्याच्या प्रयत्नात मृत्यूचे कारण आजार म्हणून नोदवले गेले. वडिलांनी असा दावाही केला की तिच्या अंत्यसंस्काराच्या वेळेपर्यंत त्यांना त्यांच्या मुलीच्या सर्जरीबद्दल माहिती नव्हती. जेव्हा त्यांनी तिच्या स्तनांजवळ जखमा पाहिल्या तेव्हा त्यांचा संशय आणखी वाढला..अधिकाऱ्यांवर संशयमृताच्या वडिलांनीही अधिकाऱ्यांवर तीव्र संशय व्यक्त केला आहे. ते म्हणाले, "अधिकाऱ्यांनी मला ताबडतोब मृत्यू प्रमाणपत्र दिले. त्यांनी ते इतक्या लवकर कसे तयार केले हे मला समजत नाही." मुलीच्या वडिलांनी त्यानंतर तक्रार दाखल केली आहे आणि जबाबदारीची मागणी केली आहे. मेक्सिकन अधिकाऱ्यांनी या प्रकरणाची पुष्टी केली आहे आणि पालोमाच्या मृत्यूच्या आणि कथित सर्जरीबाबत परिस्थितीची चौकशी करत असल्याचे सांगितले आहे. .FAQsप्रश्न 1: मृत मुलीचे नाव काय होते? 👉 तिचे नाव पालोमा निकोल अरेलानो एस्कोबेडो होते.प्रश्न 2: मुलीचे वय किती होते? 👉 ती १४ वर्षांची होती.प्रश्न 3: मृत्यूचे अधिकृत कारण काय नोंदवले गेले? 👉 रिपोर्टनुसार मृत्यूचे कारण श्वसन समस्या असे नोंदले गेले.प्रश्न 4: मुलीच्या वडिलांनी काय आरोप केले? 👉 त्यांनी आरोप केला की कॉस्मेटिक सर्जरीमुळे मृत्यू झाला आणि खरे कारण लपवले गेले.प्रश्न 5: वडिलांना सर्जरीबाबत माहिती कधी कळली? 👉 अंत्यसंस्कारावेळी मुलीच्या शरीरावर जखमा पाहिल्यावर त्यांना माहिती मिळाली.प्रश्न 6: या प्रकरणावर सध्या काय सुरू आहे? 👉 मेक्सिकन अधिकाऱ्यांनी चौकशी सुरू केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.