मुंबईच्या धावपळीच्या आयुष्यात रेल्वे स्थानकावर प्रत्येक जण आपापल्या प्रवासाच्या घाईत असतो. कुणाला लोकल पकडायची असते, तर कुणाला लांब पल्ल्याच्या गाडीची प्रतीक्षा असते. मात्र, याच गर्दीच्या वातावरणात एका परदेशी कलाकाराने आपल्या संगीताच्या माध्यमातून वेगळाच अनुभव निर्माण केला. मुंबईतील ऐतिहासिक छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस (CSMT) स्थानकावर युरोपियन कलाकार मायकेल हाइस याने संगीत सादर केले. त्याचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर चर्चेत आला असून, त्याचे भारत आणि मराठी संस्कृतीविषयीचे प्रेम पाहून नेटकरीही प्रभावित झाले आहेत..कोण आहे हा परदेशी कलाकार?मायकेल हाइस (Michael Heiss) असे या कलाकाराचे नाव आहे. तो स्वतःची ओळख 'कल्चर कनेक्टर' आणि डिजिटल क्रिएटर अशी करून देतो. वेगवेगळ्या देशांतील लोक, त्यांची संस्कृती, परंपरा आणि संगीत यांच्याशी जोडले जाण्याची त्याला आवड आहे.केवळ एखाद्या ठिकाणी जाऊन व्हिडीओ तयार करण्यापेक्षा तेथील संस्कृती समजून घेणे आणि स्थानिक लोकांशी संवाद साधणे, हा त्याच्या कंटेंटचा विशेष भाग असल्याचे त्याच्या सोशल मीडिया प्रोफाइलवरून दिसते. त्यामुळेच त्याचे भारतातील अनुभवही सोशल मीडियावर लक्ष वेधून घेत आहेत..CSMT स्थानकावर संगीताची अनोखी मैफलमुंबईतील छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस हे केवळ रेल्वे स्थानक नसून शहराच्या ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक ओळखीचा महत्त्वाचा भाग आहे. याच ठिकाणी मायकेलने संगीत सादर केले. त्याने सोशल मीडियावर शेअर केलेल्या व्हिडीओमध्ये स्थानकाच्या परिसरात संगीताच्या सुरावटी सादर करताना तो दिसतो.या सादरीकरणाबद्दल त्याने मानवता, परस्पर आदर आणि करुणा यांचा संदेश देणाऱ्या प्रार्थनेची भावना व्यक्त केली आहे. देश, भाषा किंवा धर्म वेगळे असले तरी संगीताच्या माध्यमातून माणसे एकमेकांशी जोडली जाऊ शकतात, असा विचार त्यातून समोर येतो..भारतापासून अमेरिकेपर्यंत शोध सुरू; गोल्डी ब्रार कॅनडाच्या टॉप मोस्ट वॉन्टेड यादीत कसा पोहोचला?.मराठी माणसांकडून कौतुकाचा वर्षावमायकेलच्या या व्हिडीओला भारतीय प्रेक्षकांकडून सकारात्मक प्रतिक्रिया मिळत आहेत. विशेषतः महाराष्ट्र आणि मराठी संस्कृतीविषयी त्याने दाखवलेल्या आपुलकीचे अनेकांनी कौतुक केले आहे.काही नेटकऱ्यांनी त्याच्या प्रयत्नांचे स्वागत करताना आपण महाराष्ट्रीयन असल्याचा अभिमान व्यक्त केला आहे. तर काहींनी तो मराठी नसतानाही मराठी माणसांशी आपुलकीने जोडला जात असल्याचे म्हटले आहे. त्याच्या मराठी बोलण्याच्या प्रयत्नांचेही कौतुक करण्यात आले आहे..Miley Cyrus Wedding : पहिल्या लग्नाच्या ८ महिन्यांतच झाला होता घटस्फोट; आता मायली सायरस दुसऱ्यांदा अडकणार विवाहबंधनात!.संगीत आणि संस्कृती जोडतात माणसांची मने!एखाद्या प्रदेशाशी नाते जोडण्यासाठी तिथे जन्माला येणे किंवा तिथली भाषा मातृभाषा असणे आवश्यक नसते. त्या प्रदेशातील लोकांचा, त्यांच्या परंपरांचा आणि संस्कृतीचा मनापासून आदर असणे महत्त्वाचे असते. मायकेलच्या CSMT येथील सादरीकरणातून हाच विचार पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे.मुंबईच्या ऐतिहासिक रेल्वे स्थानकावर सादर झालेल्या या सुरावटींनी अनेकांचे लक्ष वेधले. त्यामुळे हा व्हिडीओ केवळ एका परदेशी कलाकाराच्या संगीत सादरीकरणापुरता मर्यादित न राहता, सांस्कृतिक आपुलकी आणि माणुसकीचा संदेश देणारा ठरत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.