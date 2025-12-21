Trending News

Viral Video: मोबाईल अ‍ॅडिक्शन कमी करण्यासाठी आईने केला खास उपाय, नेटकरी म्हणाले...

viral video: मुलांच्या मोबाईलच्या अ‍ॅडिक्शनमुळे त्रस्त झालेल्या एका आईने असा देसी जुगाड केला की, मूल स्वतः रडू लागले आणि मोबाईलकडे पाहण्यास नकार दिला; हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला.
Puja Bonkile
Viral Video: आजकाल लहान मुलांचे फोनचे व्यसन पालकांसाठी एक मोठी चिंता बनली आहे. मुले त्यांच्या फोनवर कार्टून आणि व्हिडिओ पाहण्यात तासनतास घालवतात आणि जेव्हा त्यांचे फोन काढून घेतले की तेव्हा ते रडू लागतात. अनेक पालक सुरुवातीला मुलांना शांत ठेवण्यासाठी त्यांच्या हातात मोबाईल फोन देतात, परंतु ही सवय नंतर त्यांच्यासाठी समस्या बनते. या समस्येवरचा एक अनोखा आणि स्वदेशी उपाय सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे आणि त्याने लोकांचे लक्ष वेधून घेतले आहे.

