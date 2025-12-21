Viral Video: आजकाल लहान मुलांचे फोनचे व्यसन पालकांसाठी एक मोठी चिंता बनली आहे. मुले त्यांच्या फोनवर कार्टून आणि व्हिडिओ पाहण्यात तासनतास घालवतात आणि जेव्हा त्यांचे फोन काढून घेतले की तेव्हा ते रडू लागतात. अनेक पालक सुरुवातीला मुलांना शांत ठेवण्यासाठी त्यांच्या हातात मोबाईल फोन देतात, परंतु ही सवय नंतर त्यांच्यासाठी समस्या बनते. या समस्येवरचा एक अनोखा आणि स्वदेशी उपाय सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे आणि त्याने लोकांचे लक्ष वेधून घेतले आहे. .व्हायरल व्हिडिओव्हायरल व्हिडिओमध्ये एक महिला तिच्या लहान मुलाला फोनपासून दूर ठेवण्यासाठी एक अनोखी पद्धत वापरताना दिसते. ती मुलाच्या डोळ्याभोवती काळा रंग लावते आणि त्याला विचारते की त्याला माहित आहे का ते काय आहे. त्यानंतर ती मुलाला समजावून सांगते की जी मुले जास्त मोबाईल फोन पाहतात त्यांच्या डोळ्यांचा रंग अनेकदा काळे होतो. .त्यानंतर आई मुलाला आरशाकडे घेऊन जाते. मुलाला आरशात स्वतःला पाहताच तो घाबरतो आणि रडू लागतो. आई वारंवार विचारते, "तू आता तुझा मोबाईल फोन वापरशील का?" मूल रडत नकार देतो..कमेंट्सव्हायरल होत असलेला व्हिडिओ @crazy___aditi___ या इंस्टाग्राम अकाउंटवर शेअर करण्यात आला आहे. या व्हिडिओला काही दिवसांतच लाखो व्ह्यूज मिळाले आहेत. सोशल मीडिया यूजर्स या स्वदेशी जुगाडवर उत्साहाने कमेंट करत आहे. अनेकांना ही पद्धत मजेदार वाटली, तर काहींना ती मुलांना शिक्षित करण्याचा एक प्रभावी मार्ग म्हटला आहे. काही यूजर्संनी कमेंट केली की प्रत्येक आईने ही ट्रीक वापरून पहावी, तर काहींनी ती मुलांना घाबरवण्याचा मार्ग असल्याचे म्हटले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.