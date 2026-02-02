Free Momos Food Scame

Free Momos Food Scame

esakal

Trending News

Momos Scam: मोमोजची आवड पडली महागात; कुटुंबाने गमावले तब्बल 85 लाखांचे दागिने

Free Momos Food Scame: लहान मुलांपासून मोठ्यापर्यंत मोमोज हा सर्वांचा आवडीचा पदार्थ आहे. पण उत्तर प्रदेशाच्या देवरिया जिल्ह्यातील एका कुटूंबाला मोमोजसाठी चक्क ८५ लाख किंमतींचे दागिने द्यावे लागले. कसे ते चला तर जाणून घेऊयात
Published on

Momos Food Scam In Uttar Pradesh: उत्तर प्रदेशच्या देवरिया जिल्ह्यातील एका कुटूंबाला धक्का बसला, जेव्हा त्यांच्या मुलाने रस्त्यावरील मोमोज विक्रेत्यांना जवळपास ८५ लाखांचे दागिने मोफत मोमोज खाण्यासाठी दिले.

Loading content, please wait...
Food Security Scheme
food news
food news in marathi
Momoz dish
food culture
chinese veg momos
food section
Food Quality
food stalls
Food article
Food marathi news