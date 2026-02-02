Momos Scam: मोमोजची आवड पडली महागात; कुटुंबाने गमावले तब्बल 85 लाखांचे दागिने

Trending News
Momos Food Scam In Uttar Pradesh: उत्तर प्रदेशच्या देवरिया जिल्ह्यातील एका कुटूंबाला धक्का बसला, जेव्हा त्यांच्या मुलाने रस्त्यावरील मोमोज विक्रेत्यांना जवळपास ८५ लाखांचे दागिने मोफत मोमोज खाण्यासाठी दिले.