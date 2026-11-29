मुंबई : लग्न हा आयुष्यातील सर्वात खास प्रसंगांपैकी एक असतो. आजकाल, लग्नापूर्वीचे सोहळे अनेकदा मित्र-परिवारासोबत थाटामाटात साजरा करतात. इतकेच नव्हे तर सध्या मुंबई लोकल ट्रेनमध्ये देखील कोणाचा वाढदिवस असो वा केळवण साजरा केला जातो. या प्रकारचे अनेक व्हिडिओ देखील समोर येतात. असाच एक व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. ज्यामध्ये काही महिला मुंबई लोकलमध्ये केळवण साजरे केल्याचे दिसून येत आहे. .'मुंबई हेरिटेज' नावाच्या एक्स अकाऊंटवरून मुंबई लोकलमधील एक व्हिडिओ शेअर करण्यात आला आहे. ज्यामध्ये ट्रेनमधील एका डब्यात महिला त्यांच्या एका मैत्रिणीचं केळवण साजरं करत असल्याचे दिसून येत आहे. ट्रेनच्या डब्यातील एक भाग फुलांच्या माळांनी सजवून, 'केळवण'चे तोरण लावून महिलांची मैत्रीण म्हणजेच होणारी वधू डब्यात येताच तिच्यावर फुलांचा वर्षाव करत तिचे स्वागत करत असल्याचे दिसून येत आहे..माथेरानमध्ये मोठी दुर्घटना! मिनी ट्रेनच्या रुळांवर अचानक कोसळली कार; पर्यटकांमध्ये खळबळ .दरम्यान, लोकल ट्रेनमधील हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होताच एकीकडे वाहवाह आणि कौतुक केले जात असताना दुसरीकडे सार्वजनिक वाहतुकीतील अशा सोहळ्यांबद्दल अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. तसेच या प्रकरणी रेल्वे प्रशासनाने कारवाईसाठी संबंधित अधिकाऱ्यांना माहिती दिली. ''सार्वजनिक वाहतूक ही सार्वजनिक प्रवासासाठी असते. जर लोकांनी ती सजवायला सुरुवात केली किंवा इतर प्रवाशांना गैरसोय होईल अशा कोणत्याही कृतीत गुंतले, तर ते स्पष्टपणे चुकीचे आहे'' असे रेल्वे प्रशासनाने म्हटले आहे..Thane News: पूर्णेकर हत्या तपासावर कुटुंबीयांचे प्रश्नचिन्ह, विजेता पूर्णेकर यांनी दिले पोलिसांना पुरावे.व्हायरल व्हिडिओमध्ये काय आहे?व्हिडिओमध्ये काही महिला लोकल ट्रेनच्या डब्याचा एक भाग फुलांनी सजवताना दिसत आहेत. सजावट पूर्ण झाल्यावर, त्या त्यांच्या होणाऱ्या वधूची वाट पाहतात. ती महिला डब्यात प्रवेश करताच, तिच्या मैत्रिणी तिच्यावर फुलांचा वर्षाव करून तिचे स्वागत करताना दिसतात. सर्व महिला होणाऱ्या वधूला मिठी मारून तिचे अभिनंदन करतात. हा व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर, लोक त्यावर विविध प्रतिक्रिया देत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.