Video : तुला मरेपर्यंत मारेन! मुंबईच्या रिक्षा चालकाने महिलेला रात्री धमकावलं..रिक्षा अंगावर घालायला गेला अन्...व्हिडिओ व्हायरल

Viral Video Rickshaw Driver Threats to Women Passengers Harassment : मुंबई रिक्षा ड्रायव्हरचा महिलांसोबत गैरवर्तन करतानाचा एक व्हीडीओ व्हायरल होत आहे. या व्हिडिओने मुंबई हादरली. रिक्षा चालकाने महिलांना जीवे मारण्याची धमकी दिली
Saisimran Ghashi
Mumbai Bandra Viral Video : मुंबईतील वांद्रे परिसरात एका रिक्षा चालकाने दोन महिला प्रवाशांशी गैरवर्तन करून त्यांना जीवे मारण्याची धमकी दिल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. या घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाला असून महिलांच्या सुरक्षिततेबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. पीडित महिला, टीना सोनी ( कंटेंट क्रिएटर) आणि तिची मैत्रीण, MP धिल्लोंच्या कॉन्सर्टसाठी जात असताना २६ डिसेंबरच्या रात्री ही घटना घडली. महिला खूप मोठ्याने बोलत होत्या या कारणावरून रिक्षाचालकाने वाद सुरू केला.

