Video : तुला मरेपर्यंत मारेन! मुंबईच्या रिक्षा चालकाने महिलेला रात्री धमकावलं..रिक्षा अंगावर घालायला गेला अन्...व्हिडिओ व्हायरल

Mumbai Bandra Viral Video : मुंबईतील वांद्रे परिसरात एका रिक्षा चालकाने दोन महिला प्रवाशांशी गैरवर्तन करून त्यांना जीवे मारण्याची धमकी दिल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. या घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाला असून महिलांच्या सुरक्षिततेबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. पीडित महिला, टीना सोनी ( कंटेंट क्रिएटर) आणि तिची मैत्रीण, MP धिल्लोंच्या कॉन्सर्टसाठी जात असताना २६ डिसेंबरच्या रात्री ही घटना घडली. महिला खूप मोठ्याने बोलत होत्या या कारणावरून रिक्षाचालकाने वाद सुरू केला..वादाचे रूपांतर गंभीर गैरवर्तनात झाले. चालकाने महिलांना अर्ध्या रस्त्यात रिक्षातून उतरण्यास भाग पाडले आणि लगेच पैसे देण्याची मागणी केली. जेव्हा महिलांनी ठरलेल्या ठिकाणी पोहोचल्यावर पैसे देण्याचे सांगितले तेव्हा चालक आणखीनच चिडला. त्याने शिवीगाळ करत "तुला मरेपर्यंत मारेन", "पटक पटक के मारूंगा" (मी तुला खूप मारेन, आपटून मारेन) अशा अत्यंत हिंसक धमक्या दिल्या. इतकेच नव्हे तर त्याने रिक्षा त्यांच्या अंगावर घालण्याचाही प्रयत्न केला असे टीना सोनी यांनी त्यांच्या इंस्टाग्राम पोस्टमध्ये म्हटले आहे..स्वतःच्या सुरक्षिततेसाठी आणि पुरावा म्हणून टीना सोनी यांनी प्रसंगावधान राखत या संपूर्ण घटनेचा व्हिडिओ आपल्या फोनमध्ये रेकॉर्ड केला. हा व्हिडिओ त्यांनी सोशल मीडियावर शेअर केल्यानंतर तो क्षणार्धात व्हायरल झाला आणि त्यावर संतापाची लाट उसळली. अनेक युझर्सनी मुंबई पोलिसांना टॅग करत कठोर कारवाईची मागणी केली. यानंतर टीना सोनी यांनी मुंबई पोलिसांकडे रीतसर तक्रार दाखल केली असून आवश्यक पुरावे सादर केले आहेत..या घटनेमुळे केवळ मुंबईतच नव्हे तर देशभरात महिलांच्या सुरक्षित प्रवासाचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. विशेषतः रात्रीच्या वेळी सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर करताना महिलांना अशा प्रकारच्या विकृत मानसिकतेचा सामना करावा लागतो, ही अत्यंत लाजिरवाणी बाब आहे. व्हिडिओमध्ये वर्दळीचा रस्ता आणि जवळच वाहतूक पोलीस दिसत असतानाही कोणीही मदतीसाठी पुढे आले नाही यावरही पीडित महिलेने खंत व्यक्त केली आहे. पोलिसांनी या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली असून संबंधित रिक्षाचालकाचा शोध सुरू आहे..