Mumbai Viral Video: मुंबईत 2BHK फ्लॅटचं भाडं किती, इन्फ्लुएंसर तरुणीने सांगितला थक्क करणारा आकडा

Viral Video: मुंबईत प्रत्येकाचे हक्काचे घर असणे हे प्रत्येकाचे स्वप्न आहे. पण मुंबईत हक्काचे घर सोडा भाड्याने राहणे देखील सर्वसामान्य लोकांना परवडणारे नसते. बीकेसी हा मुंबईतील सर्वात पॉश आणि महागडा परिसर मानला जातो. अनेक सेलिब्रेटी, राजकीय नेते मंडळी येथे राहतात. त्यामुळे या भागात घरांच्या भाड्याचे रेटही गगणाला भिडणारे आहेत. सध्या सोशल मिडियावर एका कंटेट क्रिएटर तरुणीचा व्हिडिओ व्हायरल होत आहे, ज्यात ती राहत असलेल्या घराचे बाडे ऐकून नेटकरी हैराण झाले आहेत. .मुंबईच्या पॉश वांद्रे परिसरात राहणारी कंटेंट क्रिएटर मुस्कान रांका सध्या सोशल मिडियावर चर्चेत आली आहे. कारण तिने तिच्या 2BHK घराचा व्हिडिओ शेअर केला आहे. इंस्टाग्रामवर १.७ दशलक्षाहून अधिक व्हयूज मिळाले आहेत. या व्हिडिओमध्ये तिने ती राहत असलेल्या फ्लॅटचे भाडे सांगितले आहे. जेव्हा तिला ती किती भाडे देते? असे विचारले तेव्हा तिने हसून सांगितले की माझ्या दोन किडनींच्या किमती एवढे... पण खरंच तिने आकडा सांगितला तेव्हा सर्वांनाच धक्का बसला. .मुस्कानने सांगितले की ती मेटेंनन्स दरमहा 111000 इतके भाडे देते. तिचा हा फ्लॅट वांद्रेच्या प्रीमियम भागात आहे. फ्लॅटचा आतील भाग पांढऱ्या, तपकिरी आणि बेज रंगाच्या छटांनी सजवलेला आहे. तिने प्रेमाने तिच्या घराचे नाव बडी भवन ठेवले आहे. हा फ्लॅट अंदाजे ६०० चौरस फूट आहे असं ती म्हटली मात्र व्हिडिओमध्ये घर मोठे आणि आलीशान दिसत आहे. .मुस्कान कंटेट क्रिएटर म्हणून काम करते. ती या घरात एकटीच राहते. तीन् व्हिडिओत दोन बेडरुम, किचन, हॉल आणि एक लहान बाल्कनी दाखवली आहे. तिन् घरामध्येच तिचा स्टुडिओ काढला आहे. या घरात आल्यानंतर समाधान वाटते. पण तिने सांगितलेले भाडे ऐकून नेटकरी चांगलेच हैराण झालेत तर काहींनी घर पाहून भाडे योग्य असल्याचे म्हंटले आहे. .रिअल इस्टेट अहवालानुसार वांद्रे पश्चिम, अंधेरी पश्चिम आणि दक्षिण मुंबईसारख्या भागात 2BHK चे भाडे 80,000 ते 1.5 लाखांपर्यंत असू शकते. तसेच होरायझन प्रॉपटेकच्या अहवालानुसार वांद्रे हे देशातील सर्वात महागड्या परिसरापैकी एक आहे.