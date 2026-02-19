Trending News

Mumbai Viral Video: मुंबईत 2BHK फ्लॅटचं भाडं किती, इन्फ्लुएंसर तरुणीने सांगितला थक्क करणारा आकडा

Mumbai 2bhk Rent Viral Video: सध्या सोशल मिडियावर एका इन्फ्लुएंसर तरुणीचा व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. ज्यात ती मुंबईत राहत असलेल्या घराचे भाडे सांगते ते एकून नेटकरी थक्क झाले आहेत.
Viral Video

Viral Video

Sakal

Puja Bonkile
Updated on

Viral Video: मुंबईत प्रत्येकाचे हक्काचे घर असणे हे प्रत्येकाचे स्वप्न आहे. पण मुंबईत हक्काचे घर सोडा भाड्याने राहणे देखील सर्वसामान्य लोकांना परवडणारे नसते. बीकेसी हा मुंबईतील सर्वात पॉश आणि महागडा परिसर मानला जातो. अनेक सेलिब्रेटी, राजकीय नेते मंडळी येथे राहतात. त्यामुळे या भागात घरांच्या भाड्याचे रेटही गगणाला भिडणारे आहेत. सध्या सोशल मिडियावर एका कंटेट क्रिएटर तरुणीचा व्हिडिओ व्हायरल होत आहे, ज्यात ती राहत असलेल्या घराचे बाडे ऐकून नेटकरी हैराण झाले आहेत.

Loading content, please wait...
Social Media
viral
Mumbai
Video
Video Clip
video viral
Flat Renting
flat price
(video)
viral video
viral post
viral video Mumbai
Trending, Latest Travel & Tourism News in Marathi

Related Stories

No stories found.