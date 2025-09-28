Viral Video : पाकिस्तानात कसा साजरा होतो नवरात्रोत्सव? आश्चर्यचकित करणारा व्हिडिओ व्हायरल

भारतात नवरात्रीचा उत्सव मोठ्या थाटामाटात साजरा करण्यात येत आहे. यंदाही हा नवरात्रीला सर्वत्र उत्साहाचे वातावरण आहे. गरबा आणि दांडिया नृत्य मोठ्या उत्साहात साजरे केले आहेत. भाविक नऊ दिवस पूजा करतात आणि उपवास करतात. पण आपल्या शेजारील देश पाकिस्तानमध्ये नवरात्री कशी साजरी केली जाते याचा तुम्ही कधी विचार केला आहे का? हा प्रश्न कदाचित अनेकांच्या मनात निर्माण होईल. याबाबत एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर खूप व्हायरल होत आहे. .सोशल मीडियावर व्हिडिओ व्हायरलसोशल मीडियावर सध्या एक व्हिडिओ व्हायरल होत आहे, ज्यामध्ये पाकिस्तानमधील नवरात्रीचे दृश्ये दाखवण्यात आली आहेत. पाकिस्तानसारख्या देशातही हिंदू समुदाय इतक्या भक्ती आणि उत्साहाने नवरात्री साजरी करतो हे पाहून सर्वांना आश्चर्य वाटते. हा व्हिडिओ एका व्लॉगरने बनवला आहे आणि तो तेथील नवरात्रीचा मंडप आणि उत्सव दाखवतो. .पाकिस्तानमध्ये नवरात्री व्हिडिओच्या सुरुवातीला व्लॉगर म्हणतो की, "आज नवरात्रीचा चौथा दिवस आहे, आणि मी तुम्हाला दाखवतो." त्यानंतर कॅमेरा मंडपाकडे वळतो, जिथे लोक गरबा आणि दांडिया सादर करताना दिसतात. मंडपामध्ये देवीची एक सुंदर आणि भव्य मूर्ती देखील ठेवली आहे, जी दर्शवते की लोक भक्तीने हा उत्सव साजरा करत आहेत. व्हिडिओमध्ये स्टेजवर सांस्कृतिक कार्यक्रम देखील सुरु असल्याचे दाखवले आहेत. हा 34 सेकंदांचा व्हिडिओ आहे, परंतु तो पाकिस्तानमध्ये नवरात्रीचे सार स्पष्टपणे टिपतो. उल्लेखनीय म्हणजे, असा व्हिडिओ शेअर होण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. पाकिस्तानमध्ये राहणाऱ्या या युजर्सने त्याच्या इंस्टाग्राम अकाउंटवर इतर अनेक व्हिडिओ अपलोड केले आहेत, ज्यामध्ये तेथील नवरात्रीचे वातावरण दाखवले आहे. .व्हिडिओवर प्रतिक्रियाहा व्हिडिओ @preetam_devria नावाच्या युजरने इन्स्टाग्रामवर शेअर केला आहे. त्याने तो कॅप्शनसह पोस्ट केला आहे, "पाकिस्तानातील नवरात्री." मनोरंजक म्हणजे, हा व्हिडिओ फक्त एक दिवसापूर्वी अपलोड करण्यात आला होता, परंतु तो आधीच 100,000 पेक्षा जास्त वेळा पाहिला गेला आहे आणि 5,000 हून अधिक लोकांनी लाईक केले आहे. .व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर अनेक युजर्सनी प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. बहुतेक युजर्सनी "जय माता दी" असे लिहिले. एका युजर्सने महिलांना गरबा खेळताना पाहून विनोदाने लिहिले, "मला एक चनिया-चोली द्या." काहींनी पाकिस्तानमध्ये राहणाऱ्या हिंदूंच्या दुर्दशेवरही चर्चा केली आणि त्यांचे विचार शेअर केले. पाकिस्तानमधील या नवरात्री व्हिडिओमध्ये दिसून आले आहे की तेथील हिंदू समुदाय त्यांचे सण मोठ्या उत्साहाने आणि आनंदाने साजरे करतो. जरी हे उत्सव भारतासारखे भव्य नसले तरी, भक्ती आणि श्रद्धेची कमतरता नाही. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.