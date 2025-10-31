Success Story : मुलीची पुस्तके चोरून वाचायची आई, ४९ वर्षी क्रॅक केली NEET; आता दोघीही होणार डॉक्टर

Summaryकुटुंबाने त्यांना संपूर्ण साथ दिली, पती आणि मुलगी दोघेही तिच्या तयारीत सहभागी झाले.अमुथवल्लींना PWD कोट्यातून १४७ गुण मिळवत एमबीबीएस प्रवेश मिळाला.मुलगी संयुक्ताने ४५० गुण मिळवून स्वतंत्रपणे वेगळ्या कॉलेजमध्ये प्रवेश घेण्याचा निर्णय घेतला..असं म्हणतात की पक्का निश्चय, धैर्य चिकाटी आणि कठोर मेहनत केली तर तुमचे स्वप्न पूर्ण करण्यापासून तु्म्हाला कोणीही रोखू शकत नाही. जेव्हा तुम्ही उंच भरारी घेण्याचा दृढनिश्चय करता तेव्हा वय देखील महत्त्वाचे नसते. तामिळनाडूतील तेनकासी जिल्ह्यातील ४९ वर्षीय अमुथवल्ली मणिवन्नन यांनी मात्र त्यांचे जिद्दी आणि चिकाटीच्या जोरावर अपूर्ण राहिलेले स्वप्न पूर्ण करुन दाखवले आहे. .त्यांच्या या कामगिरीने सर्वांकडून कौतूक होत आहे. त्यांनी आपली मुलगी संयुक्तासोबत NEET उत्तीर्ण होऊन एक नवे उदाहरण ठेवले. ही कहाणी केवळ यशाबद्दल नाही तर कधीही हार न मानणाऱ्या आशेबद्दल आहे. त्यांची यशोगाथा इतरांना पुढे जाण्यास प्रोत्साहित करणाऱ्या सर्वांसाठी प्रेरणादायी आहे..एका मुलाखतीत अमुथवल्ली यांनी स्पष्ट केले की त्या व्यवसायाने फिजिओथेरपिस्ट आहेत. शालेय जीवनात त्यांनी डॉक्टर होण्याचे स्वप्न पाहिले होते. पण परिस्थिती आणि वाढत्या जबाबदाऱ्यांमुळे त्यांना स्वप्न पूर्ण करता आले नाही. जेव्हा त्यांनीआपली मुलगी संयुक्ता वैद्यकीय परीक्षेची, NEET ची तयारी करताना पाहिली तेव्हा अमुथवल्ली यांनी तिची पुस्तके हाती घेतली. .अमुथवल्ली यांची मुलगी CBSE ची विद्यार्थिनी होती. ती कोचिंग क्लासेसच्या मदतीने NEET ची तयारी करू लागली. मुलगी जेव्हा कोचिंग क्लासेला जायची तेव्हा अमुथवल्ली तिच्या पुस्तकांमधून अभ्यास करायच्या. जेव्हा घरी सर्वांना कळले की तिने पुन्हा एकदा विद्यार्थिनीची भूमिका घेतली आहे, तेव्हा सर्वजण तिला मदत करू लागले. .अमुथवल्लीचे पती वकील आहेत. त्यांनीही या प्रवासात साथ दिली. अमुथवल्ली नीटचा अभ्यास करत असताना ते सोबत बसायचे. जेव्हा मुलगी कोचिंगमधून परत येऊन घरी अभ्यास करायची तेव्हा ते एकमेकांना मदत करायचे. अशा प्रकारे, आई आणि मुलगी एकमेकांच्या रिव्हिजन पार्टनर बनल्या. .परीक्षेची तयारी सुरूच राहिली. या वर्षी नीटची परीक्षा झाली तेव्हा त्यांच्या मेहनतीचे फळ मिळाले. अमुथवल्ली यांनी नीटमध्ये १४७ गुण मिळवले आणि पीडब्ल्यूडी (बेंचमार्क अपंगत्व असलेल्या व्यक्ती) कोट्यातून एमबीबीएसची जागा मिळवली. त्यांना त्यांच्या जिल्ह्यातच तेनकासीजवळील विरुधुनगर येथील सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयात प्रवेश मिळाला. आज, त्यांच्या समर्पणामुळे, आई आणि मुलीने त्यांचे वर्षांपूर्वीचे स्वप्न साकार केले आहे..अमुथवल्लीच्या मुलीने नीटमध्ये ४५० गुण मिळवले. यश मिळवल्यानंतर, संयुक्ताने एक वेगळीच छाप पाडली. तिने जाहीर केले की तिला तिच्या आईच्या कॉलेजमध्ये शिक्षण घ्यायचे नाही आणि तिला सामान्य वर्गात प्रवेश घ्यायचा आहे. यावरून आई आणि मुलगी दोघीही किती खंबीर आणि स्वावलंबी आहेत हे दिसून येते..FAQs प्र1. अमुथवल्ली मणिवन्नन कोण आहेत? अमुथवल्ली मणिवन्नन या तामिळनाडूतील ४९ वर्षीय फिजिओथेरपिस्ट असून त्यांनी NEET परीक्षा उत्तीर्ण केली.प्र2. त्यांनी NEET ची तयारी कशी केली? त्या आपल्या मुलीच्या पुस्तकांमधून आणि कोचिंग नोट्समधून स्वअभ्यास करून तयारी करत होत्या.प्र3. अमुथवल्लींना किती गुण मिळाले? त्यांना NEET परीक्षेत १४७ गुण मिळाले.प्र4. त्यांना कुठे प्रवेश मिळाला? त्यांना तेनकासीजवळील विरुधुनगर येथील सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयात एमबीबीएससाठी प्रवेश मिळाला.प्र5. त्यांच्या मुलीचे नाव आणि गुण किती? त्यांच्या मुलीचे नाव संयुक्ता असून तिने NEET मध्ये ४५० गुण मिळवले.प्र6. संयुक्ताने कोणता निर्णय घेतला? संयुक्ताने तिच्या आईच्या कॉलेजमध्ये न जाता सामान्य कोट्यातून स्वतंत्रपणे प्रवेश घेण्याचा निर्णय घेतला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.