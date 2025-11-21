Viral Video: बिबट्या ड्रेस घालून नेहा कक्करने अंगावर ओतलं पाणी, लाईव्ह कॉन्सर्टमध्ये केलं अस काही की, नेटकरी म्हणाले...'मोगली सेना'

प्रसिद्ध गायिका नेहा कक्कर ही नेहमीच चर्चेत असते. ती तिच्या लाईव्ह कॉन्सर्टमध्ये घातलेल्या कपड्यामुळे आणि तिच्या अजब स्टाईलमुळे सोशल मीडियावर ट्रोल सुद्धा होताना पहायला मिळते. अशातच आता नेहा कक्कर हिने तिच्या सोशल मीडिया अकाऊंटवर एक व्हिडिओ शेअर केलाय. या व्हिडिओमध्ये शो सादर करताना ती अंगावर पाणी ओततेय, तसंच ती विचित्र हावभाव करताना पहायला मिळाली. सध्या सोशल मीडियावर तिचा व्हिडिओ व्हायरल होताना पहायला मिळतोय. .नेहा कक्करने तिच्या सोशल मीडिया अकाऊंटवर एक व्हिडिओ शेअर केला आहे. या व्हिडिओमध्ये नेहा कक्कर तिचं 'पाणी सनम' हे गाणं गाताना दिसतेय. हे गाणं गाता गाता ती मध्येच अंगावर पाणी ओतताना पहायला मिळतेय. तसंच गाणं गात गात विचित्र हवाभाव सुद्धा करताना पहायला मिळतेय. .तसंच या कॉन्सर्टवेळी तिने घातलेल्या ड्रेसवरुन सुद्धा तिला ट्रोल करण्यात आलं आहे. नेटकऱ्यांनी तिच्या ड्रेसवर अनेक कमेट्स केलेल्या पहायला मिळताय. अनेकांनी तिचा उल्लेख 'मोगली सेना' असा केलाय. सध्या सोशल मीडियावर नेहा कक्कर हिचा व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. नेटकरी पुन्हा तिला ट्रोल करताना दिसताय..नेहा कक्कड बद्दल बोलायचं झालं तर 'मीराबाई नॉट आऊट' या सिनेमातून तिने बॉलिवूडमध्ये पदार्पण केलं. तसंच इंडियन आयडॉलच्या दुसऱ्या सीझनमध्ये तिने भाग घेतला होता. तिने अनेक सुपरहिट गाणे गायली आहेत. सन्नी सन्नी, मनाली ट्रेंस, आओ राजा, लंडन ठुमकदा अशा प्रसिद्ध गाण्याचं गायन तिने केलय. परंतु सध्या तिच्या कपड्यामुळे आणि तिच्या विचित्र वागण्यामुळे तिला सोशल मीडियावर ट्रोल केल जातय..Viral Video: 'रुसवा फुगवा सोड ना...' विद्या बालनचा मराठमोळ्या गाण्यावर भन्नाट रील, मिथिला पालकरला केलं टॅग आणि म्हणाली....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.