Viral Video: बिबट्या ड्रेस घालून नेहा कक्करने अंगावर ओतलं पाणी, लाईव्ह कॉन्सर्टमध्ये केलं अस काही की, नेटकरी म्हणाले...'मोगली सेना'

Neha Kakkar Viral Video: नेहा कक्करचा ‘पाणी सनम’ परफॉर्मन्स सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल झाला असून गाण्यातच तिने अंगावर पाणी ओतल्यामुळे आणि केलेल्या विचित्र हावभावांमुळे नेटकरी तिला जोरदार ट्रोल करत आहेत.
प्रसिद्ध गायिका नेहा कक्कर ही नेहमीच चर्चेत असते. ती तिच्या लाईव्ह कॉन्सर्टमध्ये घातलेल्या कपड्यामुळे आणि तिच्या अजब स्टाईलमुळे सोशल मीडियावर ट्रोल सुद्धा होताना पहायला मिळते. अशातच आता नेहा कक्कर हिने तिच्या सोशल मीडिया अकाऊंटवर एक व्हिडिओ शेअर केलाय. या व्हिडिओमध्ये शो सादर करताना ती अंगावर पाणी ओततेय, तसंच ती विचित्र हावभाव करताना पहायला मिळाली. सध्या सोशल मीडियावर तिचा व्हिडिओ व्हायरल होताना पहायला मिळतोय.

