महिन्याभरापूर्वी लग्न, पण महिला दीड महिन्यांची गर्भवती; डॉक्टरांनी सांगितलं धक्कादायक कारण...

लग्नाला एक महिना झाला असतानाही महिला दीड महिन्यांची गर्भवती असल्याचा रिपोर्ट डॉक्टरांनी दिला आहे. हा रिपोर्टबघून महिलांच्या पायाखालची वाळू सरकली आहे. त्यामुळे चांगलीच खळबळही उडाली असून या घटनेनंतर सर्वजण थक्क झाले आहे. महत्त्वाचे म्हणजे डॉक्टरांनी यामागचं नेमकं कारणही सांगितलं आहे. ही घटना सोशल मीडियावर व्हायरल झाली आहे. याची सध्या जोरदार चर्चा सुरु आहे. .मीडिया रिपोर्टनुसार, संबंधित महिलेचा एक महिन्यांपूर्वी विवाह झाला. त्यानंतर आयुष्यात पहिल्यांदाच तिचे पतीबरोबर शारिरीक संबंध प्रस्तापित झाले. त्यानंतर काही दिवसांपूर्वीच तिला गर्भवती असल्याची लक्षण जाणवली. त्यामुळे तिने डॉक्टरांकडे जाण्याचा निर्णय घेतला. रुग्णालयात गेल्यानंतर डॉक्टरांनी तिची तपासणी केली. वैद्यकीय चाचण्या पार पडल्यानंतर ती महिला दीड महिन्याची गर्भवती असल्याचं डॉक्टरांनी सांगितलं..Pregnant Woman and Traffic Police Viral Video : भररस्त्यात प्रेग्नंट महिला ओरडत होती, पण तरीही वाहतूक पोलिस स्कूटी चालवतच राहिला, नक्की काय घडलं?.डॉक्टरांची हे शब्द ऐकताच महिलेच्या पायाखालची वाळूच सरकली. आपल्या लग्नाला फक्त एक महिना झाल असून त्यानंतर आपण शारीरीक संबंध प्रस्तापित केले आहे, असं तिने डॉक्टरांना सांगितलं. अशावेळी गर्भधारणेला दीड महिना कसा होऊ शकतो? असा प्रश्नही तिने डॉक्टरांना विचारला. त्यावर डॉक्टरांनी तिला यामागचं वैद्यानिक कारण समजून सांगितलं..Pregnant Woman: प्रयत्न जिंकले, निसर्ग हरला!'नऊ महिन्यांच्या गर्भवती महिलेला पुराने वेढलेल्या गावातून काढले बाहेर'; नेमकं काय घडलं...डॉक्टरांच्या मते, लोक सामान्यपणे गर्भधारणा ही शारीरिक संबंध झालेल्या दिवसापासून मोजतात. परंतु डॉक्टर गर्भधारणेची गणना ही महिलेच्या शेवटच्या मासिक पाळीपासून करतात. कारण अंडोत्सर्जन आणि गर्भधारणा यात साधारण दोन आठवड्यांचा फरक असतो. त्यामुळे अल्ट्रासाऊंडमध्ये बाळाचं वय हे दीड महिना दिसतं. याचा अर्थ गर्भधारणा दीड महिना आधी असं होत नाही. तर महिलेची शेवटची पाळी साधारण 6 आठवडे (1.5 महिने) पूर्वी आली, असा त्याचा अर्थ होतो. असं त्यांनी सांगितलं. त्यानंतर महिलेच्या जीवात जीव आला.