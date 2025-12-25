Trending News

Viral Video : वजन झेपलं नाही अन् बंजी जंपिंगची दोरी तुटली..खोल दरीत पडून शरीराचे अवयव झाले वेगळे; धक्कादायक मृत्यूचा व्हिडिओ व्हायरल

Bungee Jumping Viral Video : बंजी जम्पिंग करताना सुरक्षा दोरी तुटली आणि एक ओवर वेट माणूस खाली पडला. हा व्हिडिओ सोशल मिडियावर खूप व्हायरल होत आहे
bungee jumper mid-air, highlighting the risks of cord failure in extreme sports like the recent Rishikesh incident and viral AI fake videos

Saisimran Ghashi
Bungee Jumping Video : सध्या सोशल मीडियावर बंजी जम्पिंगच्या संदर्भात जो व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणावर व्हायरल होत आहे, तो पाहून अनेकांच्या मनात धडकी भरली आहे. या व्हिडिओमध्ये एक वजनदार व्यक्ती एका उंच प्लॅटफॉर्मवरून उडी मारताना दिसते आणि अचानक केबल तुटून ती व्यक्ती खाली खोल दरीत कोसळताना दिसते. विशेष म्हणजे खाली सुरक्षेसाठी लावलेली जाळी असूनही ती व्यक्ती त्या जाळीवर न पडता बाजूला पडते, ज्यामुळे तिचा मृत्यू झाला असावा असा संशय बळावतो. मात्र या व्हिडिओची सत्यता आणि सध्याच्या काही खऱ्या घटनांची माहिती घेणे अत्यंत गरजेचे आहे

