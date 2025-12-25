Viral Video : वजन झेपलं नाही अन् बंजी जंपिंगची दोरी तुटली..खोल दरीत पडून शरीराचे अवयव झाले वेगळे; धक्कादायक मृत्यूचा व्हिडिओ व्हायरल

Bungee Jumping Video : सध्या सोशल मीडियावर बंजी जम्पिंगच्या संदर्भात जो व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणावर व्हायरल होत आहे, तो पाहून अनेकांच्या मनात धडकी भरली आहे. या व्हिडिओमध्ये एक वजनदार व्यक्ती एका उंच प्लॅटफॉर्मवरून उडी मारताना दिसते आणि अचानक केबल तुटून ती व्यक्ती खाली खोल दरीत कोसळताना दिसते. विशेष म्हणजे खाली सुरक्षेसाठी लावलेली जाळी असूनही ती व्यक्ती त्या जाळीवर न पडता बाजूला पडते, ज्यामुळे तिचा मृत्यू झाला असावा असा संशय बळावतो. मात्र या व्हिडिओची सत्यता आणि सध्याच्या काही खऱ्या घटनांची माहिती घेणे अत्यंत गरजेचे आहे.सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे तुम्ही ज्या व्हिडिओबद्दल बोलत आहोत तो पूर्णपणे एआय (AI Artificial Intelligence) च्या मदतीने तयार केलेला एक बनावट व्हिडिओ आहे, असे अनेकांचे म्हणणे आहे. हा मूळ व्हिडिओ कुठला आहे हे अजून स्पष्ट झालेले नाही.परंतु या बनावट व्हिडिओमुळे लोकांमध्ये भीती पसरण्याचे आणखी एक मोठे कारण म्हणजे नोव्हेंबर २०२५ मध्ये ऋषिकेश, भारत येथे घडलेली एक खरी दुर्घटना..Viral Memes : कोल्ड प्ले किस, महाकुंभ मोनालीसा ते इंडियन बजेटपर्यंत...2025 वर्षांत व्हायरल झाले टॉप 10 मिम्स, हसून हसून पोट दुखेल.या खऱ्या घटनेत सोनू कुमार नावाचा २४ वर्षीय तरुण ऋषिकेशमधील शिवपुरी येथे बंजी जम्पिंग करत असताना त्याची सुरक्षा दोरी हवेतच तुटली. तो तरुण सुमारे ३५-५० मीटर उंचीवरून थेट खाली असलेल्या एका पत्र्याच्या शेडवर पडला . या अपघातात त्याला गंभीर दुखापत झाली आणि त्याला AIIMS ऋषिकेशमध्ये दाखल करण्यात आले होते. सुदैवाने, या घटनेत त्या तरुणाचा जीव वाचला, मात्र या घटनेमुळे साहसी खेळांमधील सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे..19 Minute 34 Second Viral Video पासून ते हसण्या-रडण्यापर्यंत..2025 वर्षांत व्हायरल झालेत हे टॉप 10 व्हिडिओ.बंजी जम्पिंग करताना ओव्हरवेट असणे हा सुरक्षेच्या दृष्टीने एक कळीचा मुद्दा असतो. प्रत्येक बंजी जम्पिंग साईटवर व्यक्तीच्या वजनानुसार दोरीची निवड केली जाते. जर कोणाचे वजन अधिक असेल, तर त्यासाठी लागणारी इलास्टिक क्षमता वेगळी असावी लागते. या खेळांमध्ये सुरक्षिततेची जाळी अनेकदा नसते, कारण हा खेळ दोरीच्या लवचिकतेवर अवलंबून असतो. ऋषिकेशच्या घटनेत ती व्यक्ती पत्र्यावर पडल्याने बचावली अन्यथा परिणाम अधिक गंभीर होऊ शकले असते. त्यामुळे अशा साहसी खेळांचा आनंद घेताना केवळ सोशल मीडियावरील व्हिडिओवर विश्वास न ठेवता, अधिकृत आणि अनुभवी ऑपरेटरचीच निवड करणे, स्वतःचे वजन आणि आरोग्याची योग्य माहिती देणे आणि सुरक्षिततेची खात्री करणे अत्यंत आवश्यक आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.