Gobar Tax: पाकिस्तानने गायी-म्हशीच्या शेणावरही लावला कर; जगभरात चर्चा, काय आहे गोबर टॅक्स?

Pakistan News: पाकिस्तानात कधी काय होईल, याचा नेम नाही. पाकिस्तानातल्या एका राज्याने चक्क जनावरांच्या शेणावर कर लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे जगभरातून पाकिस्तानची खिल्ली उडवली जातेय. प्रति जनावरामागे ३० रुपये असा कर लादण्यात आलेला आहे..पाकिस्तानच्या पंजाब प्रांतात मुख्यमंत्री मरियम नवाज यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने हा निर्णय घेतलाय. पशुपालकांना आपल्या गायी आणि म्हशींच्या शेणावरही कर भरावा लागणार आहे. सरकारने दररोज ३० पाकिस्तानी रुपये प्रति जनावरामागे 'गोबर टॅक्स' लागू केला आहे..सरकराच्या या निर्णयाची सोशल मीडियात खिल्ली उडवली जात आहे. हा कर पंजाबमधील १६८ नियुक्त 'कॅटल कॉलनी'मध्ये (पशू वसाहती) लागू करण्यात आला आहे. यामध्ये लाहोरमधील हर्बन्सपुरा आणि गुज्जरपुरा यांसारख्या प्रमुख भागांचा समावेश आहे. सरकारने याला 'स्वच्छ पंजाब' मोहिमेचा एक भाग म्हटले असून, यातून गोळा होणारे शेण स्वच्छ ऊर्जा निर्मितीसाठी वापरले जाईल, असा दावा प्रशासनाने केला आहे..सोशल मीडियात मिम्सचा पाऊसपाकिस्तानमधील पंजाब सरकारने घेतलेल्या या निर्णयाची चेष्टा केली जातेय. सोशल मीडियात एका युजरने म्हटलं की, सरकार आता मानवी विष्ठेवरही कर लावेल.. तर दुसऱ्या एकाने म्हटलं, असा कर राजकारणांच्या शेणाने भरलेल्या मेंदूवर लावला पाहिजे.अभिनेत्री आणि कॉमेडियन मिशी खान हिने देखील या निर्णयावर टीका करताना म्हटले की, "सामान्य जनतेवर आधीच प्रचंड आर्थिक दबाव असताना असा निर्णय घेणे हास्यास्पद आहे." विरोधकांनी या निर्णयाला पर्यावरणाच्या नावाखाली केलेली 'वसुली' म्हटले आहे.