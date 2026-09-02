Driverless Car Crash in Islamabad : पाकिस्तानी जुगाडाचा फज्जा! ड्रायव्हरलेस कारची टेस्टिंग महागात; थेट पोलीस व्हॅनला धडक अन्... VIDEO VIRAL

Viral Video: पाकिस्तानमधील इस्लामाबादमध्ये ड्रायव्हरलेस कारच्या चाचणीदरम्यान एक मोठा अपघात झाला. कारवरील नियंत्रण अचानक सुटले आणि ती रस्त्याच्या कडेला उभ्या असलेल्या पोलीस व्हॅनवर जाऊन आदळली. या घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. ही कार इंटरनेट आणि सॅटेलाइट कनेक्शनद्वारे रिमोटली चालवली जात होती, असे वृत्त आहे..ही घटना इस्लामाबादमधील 'डी-चौक'भागात घडली. पत्रकार मुहम्मद अलीजा कारच्या पुढील सीटवर बसून तिची वैशिष्ट्ये समजावून सांगत होते. कार पुढे जात असतानाच, रिमोट-कंट्रोल स्टिअरिंगमध्ये अचानक बिघाड झाला आणि त्यामुळे ती गाडी थेट उभ्या असलेल्या पोलीस गाडीच्या दिशेने गेली..अलीजा यांनी कार थांबवण्यासाठी हँडब्रेक ओढण्याचा प्रयत्न करताना केला पण तो प्रयत्न अयशस्वी ठरला आणि कार पोलीस व्हॅनला धडकली. अलीजा यांच्या म्हणण्यानुसार, ते ॲबटाबाद येथील तंत्रज्ञानप्रेमी एहसान जफर यांच्या सांगण्यावरून या स्वयंचलित ड्रायव्हिंग तंत्रज्ञानाबाबत माहिती देत होते..अलीजा यांनी स्पष्ट केले की सुरुवातीला सर्व काही ठीक होते, परंतु इंटरनेट कनेक्शनमधील समस्येमुळे तांत्रिक बिघाड झाला आणि कारवरील नियंत्रण सुटले. त्यांनी नमूद केले की कार इंटरनेटद्वारे रिमोटली नियंत्रित केली जात होती आणि कनेक्शन तुटताच नियंत्रण सुटले..नंतर अलीजा यांनी सोशल मीडियावर सांगितले की, त्या तरुण इनोव्हेटरची प्रतिमा मलीन करण्याचा त्यांचा उद्देश नव्हता. नवीन तंत्रज्ञानाचे प्रयोग करताना सुरक्षिततेला प्राधान्य देणे किती महत्त्वाचे आहे, यावर त्यांनी भर दिला. त्यांनी म्हटले आहे की ,जर ही घटना वर्दळीच्या रस्त्यावर घडली असती, तर त्याचे परिणाम अत्यंत धोकादायक किंवा जीवघेणेही ठरू शकले असते..Mumbai Accident: फोनवर बोलत गाडी सुसाट, रस्ता ओलांडणाऱ्या ८ वर्षांच्या मुलाला लक्झरी कारनं चिरडलं; महिला फिटनेस कोचला अटक.त्यांनी सांगितले की, कारची प्रणाली अद्याप पूर्णपणे सुरक्षित किंवा विश्वासार्ह नाही. या घटनेनंतर सोशल मीडियावर संमिश्र प्रतिक्रिया उमटल्या; काहींनी स्थानिक पाकिस्तानी प्रतिभेचा प्रयत्न म्हणून याचे कौतुक केले, तर अनेक वापरकर्त्यांनी विनोदी कमेंट्स केल्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.