ना अभिनेत्री, ना मोठी स्टार; तरीही २.५६ कोटी लोकं करतात फॉलो, कोण आहे जन्नत मिर्झा?

सोशल मीडियाच्या जगात लोकप्रिय होण्यासाठी मोठा चित्रपट किंवा टीव्ही शोच हवा, असं आता राहिलेलं नाही. छोट्या व्हिडीओंच्या माध्यमातूनही एखादी व्यक्ती लाखो लोकांच्या पसंतीस उतरू शकते. याचं उदाहरण म्हणजे पाकिस्तानची टिकटॉक स्टार जन्नत मिर्झा. टिकटॉकवरील फॉलोअर्सच्या बाबतीत तिने मोठी आघाडी घेतली असून, तिच्या लोकप्रियतेची सोशल मीडियावर नेहमीच चर्चा होत असते..उपलब्ध आकडेवारीनुसार, ऑक्टोबर २०२६ मध्ये जन्नत मिर्झाचे टिकटॉकवर जवळपास २.५६ कोटी फॉलोअर्स आहेत. या आकड्यामुळे ती पाकिस्तानमधील सर्वाधिक फॉलोअर्स असलेल्या टिकटॉक क्रिएटर्सपैकी एक आहे. तिच्या अकाउंटवर ३,४०० हून अधिक व्हिडीओ असून, या व्हिडीओंना मिळून ९१.५ कोटींपेक्षा जास्त लाइक्स मिळाले आहेत..India vs Pakistan महामुकाबला! कट्टर प्रतिस्पर्धी एकाच गटात, ८ संघांमध्ये जेतेपदाची स्पर्धा; जाणून घ्या Asia Cup चे वेळापत्रक.जन्नत मिर्झाने लिप-सिंक आणि छोट्या व्हिडीओंच्या माध्यमातून सोशल मीडियावर आपली ओळख निर्माण केली. तिचे व्हिडीओ हळूहळू मोठ्या प्रमाणावर व्हायरल होऊ लागले. त्यामुळे तिच्या चाहत्यांची संख्याही वाढत गेली. जून २०२४ मध्ये तिने टिकटॉकवर २.५ कोटी फॉलोअर्सचा टप्पा पार केला होता. त्यावेळी पाकिस्तानी माध्यमांमध्येही तिच्या या यशाची चर्चा झाली होती..WCL 2026, IND vs PAK: पाकडे पुन्हा तोंडावर आपटले! भारताकडून हवी होती लेखी माफी पण... क्रिकेटच्या मैदानात राडा.पाकिस्तानमधील टिकटॉक क्रिएटर्सच्या उपलब्ध रँकिंगमध्ये जन्नत मिर्झानंतर कंवल आफताबचा क्रमांक लागतो. कंवलचे जवळपास २.२ कोटी फॉलोअर्स आहेत. तर अली हैदराबादीचे सुमारे २.१७ कोटी फॉलोअर्स आहेत. त्यामुळे जन्नत आणि दुसऱ्या क्रमांकावरील क्रिएटर यांच्यात फॉलोअर्सची मोठी तफावत दिसून येते..जन्नत मिर्झाची लोकप्रियता केवळ टिकटॉकपुरती मर्यादित नाही. ती इन्स्टाग्रामवरही सक्रिय असून, तिचा चाहतावर्ग मोठा आहे. याशिवाय तिने पाकिस्तानी ‘तेरे बजरे दी राखी’ या चित्रपटातही काम केले आहे. छोट्या व्हिडीओंपासून सुरू झालेला जन्नतचा प्रवास आता मनोरंजनविश्वापर्यंत पोहोचला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.