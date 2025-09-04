Karachi Ganeshotsav : पाकिस्तानातही बाप्पाचा जयघोष; कराचीतील रस्त्यावरून निघाली गणरायाची मिरवणूक, सोशल मीडियावर व्हिडिओ व्हायरल

Karachi Ganpati Celebrations : भारतासह जगभरात गणेशोत्सवाचा (Ganeshotsav Pakistan) जल्लोष पाहायला मिळत आहे. या उत्साहाला पाकिस्तानही अपवाद नाही. पाकिस्तानातील कराची शहरात गणपती बाप्पाची धुमधडाक्यात पूजा व विसर्जन मिरवणूक पार पडली. शहरभर "गणपती बाप्पा मोरया"च्या जयघोषाने वातावरण दुमदुमून गेले..या खास सोहळ्याचा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. एका यूजरने हा व्हिडिओ शेअर केला असून त्यात कराचीतील रस्त्यांवरून गणरायाची विसर्जन मिरवणूक काढली जाताना दिसतेय. पार्श्वभूमीला "है नरसिंह ये, रग रग में ले तूफान!" हे गाणं वाजवत हा व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात शेअर होत आहे..Pakistan Ganeshotsav Celebration : कराचीत 'गणपती बाप्पा'चा जयघोष, पाकिस्तानमध्ये कसा साजरा होतोय गणेशोत्सव? पाहा VIDEO.पाकिस्तानातील हिंदू समाज मोठ्या उत्साहात गणेशोत्सव साजरा करताना दिसतो आहे. विशेष म्हणजे, या सोहळ्यात स्थानिक मुस्लीम समुदायाचाही सहभाग पाहायला मिळतो. विसर्जन मिरवणुकीदरम्यान लोक गणरायाच्या मूर्तीकडे श्रद्धेने नजर खिळवून ठेवताना दिसतात..कराचीतले हे दृश्य पाहून भारतीयांनी समाधान व्यक्त केले असून या सणाला खऱ्या अर्थाने सामाजिक आणि सांस्कृतिक ऐक्याचा संदेश मिळाल्याची प्रतिक्रिया दिली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.