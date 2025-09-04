Trending News

Karachi Ganeshotsav : पाकिस्तानातही बाप्पाचा जयघोष; कराचीतील रस्त्यावरून निघाली गणरायाची मिरवणूक, सोशल मीडियावर व्हिडिओ व्हायरल

बाळकृष्ण मधाळे
Karachi Ganpati Celebrations : भारतासह जगभरात गणेशोत्सवाचा (Ganeshotsav Pakistan) जल्लोष पाहायला मिळत आहे. या उत्साहाला पाकिस्तानही अपवाद नाही. पाकिस्तानातील कराची शहरात गणपती बाप्पाची धुमधडाक्यात पूजा व विसर्जन मिरवणूक पार पडली. शहरभर "गणपती बाप्पा मोरया"च्या जयघोषाने वातावरण दुमदुमून गेले.

