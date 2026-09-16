पाकिस्तानातील कराचीत गणपती बाप्पा मोरयाचा गजर! मराठी कुटुंबाकडून साजरा केला जातो गणेशोत्सव, आरतीचा VIDEO VIRAL

गणपती बाप्पा म्हटलं की महाराष्ट्रासह संपूर्ण देशात उत्साहाचं वातावरण पाहायला मिळतं. घराघरांत बाप्पाचं आगमन होतं, आरती-भजनं होतात. गणेशोत्सवाचा जल्लोष रंगतो. पण तुम्हाला हे ऐकून आश्चर्य वाटेल की, भारतापासून दूर पाकिस्तानातही एका मराठी कुटुंबाने ही परंपरा आजवर तितक्याच श्रद्धेने जपली आहे. कराचीतील अमर प्रकाश यांच्या कुटुंबाचा गणेशोत्सव सध्या चर्चेचा विषय ठरला आहे..भारत-पाकिस्तान फाळणीला जवळपास आठ दशकं उलटली. फाळणीच्या काळात अमर प्रकाश यांचं कुटुंब पाकिस्तानातच राहिलं. मात्र, देश बदलला म्हणून आपल्या मातीशी आणि संस्कृतीशी असलेलं नातं त्यांनी तुटू दिलं नाही. २००२ पासून अमर प्रकाश यांच्या कुटुंबाकडून कराचीत गणेश चतुर्थी उत्साहात साजरी केली जाते.."कोण हिंदू? कोण मुस्लिम?" धर्माच्या भिंती ओलांडून 'बाप्पा' पाकिस्तानात! मूर्ती घडवतानाचा व्हिडिओ होतोय व्हायरल; Viral Video.अमर प्रकाश यांच्या कुटुंबाने कराचीतील गणेश मठ मंदिराची पुनर्बांधणी केली आहे. या मंदिरात दरवर्षी गणेशोत्सवात बाप्पाची प्रतिष्ठापना केली जाते. विशेष म्हणजे, मंदिरातील गणपतीची मूर्ती साधीसुधी नसून एकसंध संगमरवरातून तयार करण्यात आलेली आहे. ही मूर्ती २००८ मध्ये पुण्यातील पिंपरी येथून पाकिस्तानात नेण्यात आली. सुमारे ८० किलो वजनाची ही मूर्ती दरवर्षी गणेशोत्सवात विराजमान होते..मराठी अभिनेत्रीचं कोकणात आहे टुमदार घर, शेणाने घर सारवत दाखवली गावाची झलक; Viral Video.यंदाही कराचीत सात दिवसांचा गणेशोत्सव साजरा केला जात आहे. या उत्सवातील आणखी एक विशेष बाब म्हणजे बाप्पाच्या मूर्तीचं रंगकाम पाकिस्तानातील एका मुस्लिम कलाकाराने केलं आहे. त्यामुळे धार्मिक सलोख्याचंही एक वेगळं उदाहरण या गणेशोत्सवातून पाहायला मिळतं. गणेशोत्सवाचा उत्साह असला तरी इतर धर्मांच्या श्रद्धेचाही आदर केला जातो. मशिदीत अजान सुरू असताना ढोल-ताशांचा आवाज थांबवला जातो. समाजात प्रेम, सकारात्मकता आणि एकोपा वाढावा, हा उत्सव साजरा करण्यामागचा मुख्य हेतू असल्याचं अमर प्रकाश सांगतात..पाकिस्तानात आजही ‘श्री महाराष्ट्र पंचायत’ यांसारख्या संस्था मराठी संस्कृती जपण्याचं काम करत आहेत. अमर प्रकाश यांनीही गणेशोत्सव आणि इतर हिंदू सणांशी संबंधित अनेक व्हिडीओ शेअर केले आहेत. हे व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहेत. यात भाविक मराठी आरती आणि भजनं म्हणताना दिसत आहेत.गणपती बाप्पा मोरया च्या जयघोषणाने परिसरत दुमदुला आहे. देश बदलला, काळ बदलला आणि पिढ्याही बदलल्या; मात्र कराचीतील या मराठी कुटुंबाची बाप्पाशी जोडलेली श्रद्धा आणि आपल्या संस्कृतीशी असलेली नाळ आजही कायम आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.