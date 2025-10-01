Photos : दुसरीत शिकणाऱ्या चिमूकल्याला रक्त येईपर्यंत मारलं..मग पाय बांधून उलटं लटकवलं, निर्दयी शिक्षिकेसोबत पुढं काय झालं?

पानिपतच्या शाळेत दुसरीतील विद्यार्थ्याला मारहाण करून उलटं लटकवण्याची क्रूर घटना घडली.या घटनेमुळे शाळांमध्ये मुलांच्या सुरक्षेसाठी कडक कायद्यांची मागणी वाढली आहे.या घटनेनंतर पुढे काय झाले, या केसमध्ये काय अपडेट आहे, जाणून घ्या.Panipat School Boy Beaten and Hung Upside Down : पानिपत हरियाणा येथील एका खासगी शाळेत दुसरीत शिकणाऱ्या सात वर्षीय विद्यार्थ्याला रक्त येईपर्यंत मारहाण करून त्याला उलटं लटकवल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. या शाळेतील दोन व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले ज्यामुळे संतप्त पालक आणि कार्यकर्त्यांनी शाळेतील मुलांच्या सुरक्षिततेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे..व्हायरल व्हिडीओनुसार क्लास सुरू असताना खोडरबर शोधल्याच्या कारणाने शाळेच्या ड्रायव्हरअजयने या चिमुकल्याला दोरीने बांधून खिडकीला उलटं लटकवत मारहाण केली. इतकंच नव्हे तर त्याने मुलाला थोबाडीत मारली आणि मित्रांना व्हिडीओ कॉलवर हा प्रकार दाखवला. हा व्हिडीओ मुलाच्या कुटुंबीयांपर्यंत पोहोचला तेव्हा हा क्रूर प्रकार उघडकीस आला..Photo : 'प्लीज, मला मारू नका'...आधी मॅडमनी रक्त येईपर्यंत मारलं अन् ड्रायव्हरने उलटं लटकवलं, चिमूकल्याचा शाळेतला व्हिडिओ व्हायरल.मुलाची आई डॉली यांनी सांगितलं की, त्यांचा मुलगा नुकताच या शाळेत प्रवेश घेतला होता. मुख्याध्यापिका रीना यांनीच ड्रायव्हरला मुलाला शिक्षा करण्यास सांगितलं, असा त्यांचा आरोप आहे. दुसऱ्या व्हिडीओत मुख्याध्यापिका रीना स्वतः लहान मुलांना इतर विद्यार्थ्यांसमोर मारहाण करताना दिसत आहेत. त्यांनी आपल्या कृतीचं समर्थन करताना सांगितलं की मुलांनी दोन मुलींशी गैरवर्तन केलं होतं. मात्र शिक्षण मंत्रालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार शारीरिक शिक्षेला पूर्णपणे बंदी आहे..Video : गरब्यात आलेलं जोडपं नको ते करून बसलं, Kiss केला, उचलून घेत अश्लील...; व्हायरल होताच देश सोडावा लागला, तुम्हीही पहा व्हिडिओ.काही पालकांनी असा आरोपही केला की, शाळेत मुलांना शिक्षा म्हणून शौचालये साफ करण्यास भाग पाडलं जात होतं. या घटनेनंतर मुलाच्या कुटुंबाने तक्रार दाखल केली. मॉडेल टाउन पोलिसांनी मुख्याध्यापिका रीना आणि ड्रायव्हर अजय यांना बाल न्याय कायद्यांतर्गत अटक केली आहे. डीएसपी सतीश वत्स यांनी सांगितलं की, प्रकरणाचा तपास सुरू आहे. या घटनेमुळे शाळांमध्ये मुलांच्या सुरक्षेसाठी कडक कायद्यांची गरज असल्याचं पुन्हा एकदा अधोरेखित झालं आहे..Dmart Offers : डीमार्टमध्ये खरेदीला गेल्यावर अजिबात करू नका 'या' 3 चुका, नाहीतर तुमचं नुकसान होणारच..!.पालक आणि कार्यकर्ते याप्रकरणी कठोर कारवाईची मागणी करत आहेत. या मुख्याध्यापिकेचे पद काढून घेतले असून, तिच्यावर अगोदरपासूनच शाळेच्या कमिटीने गुन्हे दाखल केल्याचे म्हटले जात आहे .ही महिला घरातील रंग लहान मुलांवर शाळेत येऊन काढत असल्याचाही आरोप आहे. तसेच ड्रायवर ज्याने लहान मुलाला उलटे लटकवून मारहाण केली त्याच्यावरही अनेक गुन्हे असल्याचे काही अहवालातून समोर आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.