Pawan Kumar UPSC Success Story: 'पंखांपेक्षा उंच भरारी घेण्यासाठी मजबूत इच्छाशक्ती लागते', हे उत्तर प्रदेशातील पवन कुमारने सिद्ध करून दाखवलं आहे. घरची परिस्थिती अत्यंत हलाखीची असतानाही त्याने आपलं ध्येय सोडलं नाही. UPSC नागरी सेवा परीक्षा 2023 मध्ये 239 वी रँक मिळवत त्याने अधिकारी होण्याचं स्वप्न पूर्ण केलं..बहीणींनी केली शेतमजूरी पवनचे वडील मुकेश कुमार हे शेतकरी आहेत. त्यांच्याकडे केवळ चार बिघा जमीन आहे. कुटुंबाकडे पक्कं घरही नाही. एका खोलीच्या घरात आणि छपराखाली संपूर्ण कुटुंब राहतं. पावसाळ्यात घरातून पाणी गळतं. मात्र, या परिस्थितीचा पवनने कधीही आपल्या अभ्यासावर परिणाम होऊ दिला नाही.विशेष म्हणजे पवनच्या शिक्षणासाठी त्याच्या आई-वडिलांसह तिन्ही बहिणींनीही मोठा त्याग केला. तिन्ही बहिणींनी दुसऱ्यांच्या शेतात मजुरी केली..Gold Rate Today: लग्नसराईपूर्वी सोन्याचे भाव कोसळले! 40 मिनिटांतच मोठी घसरण; 11 महिन्यांतील सर्वात स्वस्त भाव; तुमच्या शहरातील दर पाहा.आईने दागिने विकले, बापानं कर्ज काढलंपवनने 2017 मध्ये बारावीची परीक्षा उत्तीर्ण केली. त्यानंतर त्याने अलाहाबादमधून पदवीचं शिक्षण पूर्ण केलं. बारावीनंतर कुटुंबाची इच्छा होती की, पवनने नोकरी करावी किंवा सैन्यात भरती होण्यासाठी प्रयत्न करावेत. मात्र, पवनला नागरी सेवा परीक्षेची तयारी करायची होती. मुलाचं स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी वडिलांनीही त्याला पाठिंबा दिला. त्यांनी आपल्या परिस्थितीची पर्वा न करता पवनच्या शिक्षणासाठी शक्य ते सर्व प्रयत्न केले.UPSC च्या तयारीसाठी आई सुमन देवीने आपले दागिने विकले. पवनला अभ्यासासाठी 3,200 रुपयांचा सेकंड हँड मोबाइल फोन घेऊन दिला. एवढंच नाही, तर शिक्षणाचा खर्च भागवण्यासाठी कुटुंबाने 4 टक्के व्याजदराने कर्जही घेतलं. घरातील पाचही सदस्यांनी शेतात मजुरी करून पवनच्या शिक्षणाला हातभार लावला..गॅस सिलिंडर भरण्यासाठी पैसे नाहीपवनच्या कुटुंबाची आर्थिक परिस्थिती किती बिकट आहे, याचा अंदाज त्यांच्या राहणीमानावरून येतो. घरात गॅस सिलिंडर आहे, मात्र तो पुन्हा भरून घेण्यासाठीही पैसे नसल्याने पवनची आई चुलीवर स्वयंपाक करते. घरातील हँडपंपही खराब आहे. त्यामुळे कुटुंबाला सरकारी शाळेतील नळावरून पाणी आणावं लागतं.पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत घर मिळावं यासाठी पवनच्या वडिलांनी अर्ज केला होता. मात्र, ग्राम सचिव आणि गावातील काही लोकांच्या कथित गैरव्यवहारामुळे कुटुंबाला अपात्र ठरवण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे..Success Story:"आजचा दिवस तुझा नाही उद्या नक्की पास होशील" वडिलांच्या शब्दांनी दिली प्रेरणा; 34 वेळा नापास, 35व्या प्रयत्नात बनले अधिकारी!.तिसऱ्या प्रयत्नात UPSC पासपवनला UPSC परीक्षेत पहिल्याच प्रयत्नात यश मिळालं नाही. मात्र, त्याने हार मानली नाही. दोन प्रयत्नांनंतर अखेर तिसऱ्या प्रयत्नात त्याने 239 वी रँक मिळवली आणि कुटुंबाच्या संघर्षाचं चीज केलं. आपल्या यशाबद्दल बोलताना पवनने सांगितले की, आयुष्यात काहीतरी मोठं करण्याची जिद्द आणि मेहनत करण्याची तयारी असेल, तर यश नक्की मिळू शकतं. त्यामुळे आपलं ध्येय निश्चित करा आणि त्यासाठी सातत्याने प्रयत्न करत राहा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.