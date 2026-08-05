Video : निष्ठा असावी तर अशी! मालकाचा जीव वाचवण्यासाठी कुत्र्याने शेवटच्या श्वासापर्यंत कोब्राशी दिली झुंज; व्हिडिओ पाहून नेटकरीही हळहळले

अनेकदा म्हटले जाते की पाळीव प्राणी संभाव्य धोका ओळखू शकतात आणि आपल्या मालकाचे व त्यांच्या कुटुंबाचे प्राण वाचवण्यासाठी निष्ठेपोटी स्वतःचा जीव देण्यासही मागे-पुढे पाहत नाहीत. उत्तर प्रदेशातील बलिया येथून माणूस आणि प्राणी यांच्यातील अशाच एका बंधनाचे दर्शन घडवणारा व्हिडिओ समोर आला आहे. या घटनेने सर्वांचे डोळे पाणावले आहेत..एका पाळीव कुत्र्याने आपल्या मालकासाठी जीव देऊन निष्ठेचे एक उत्तम उदाहरण सादर केले. ही घटना रात्रीच्या वेळी घडली, जेव्हा एका कोब्रा नागाने घरात घुसण्याचा प्रयत्न केला. साप दिसताच, पाळीव कुत्र्याने त्याला आत जाण्यापासून रोखले. कुत्र्याने कोब्राशी खूप झुंज दिली कोब्राने कुत्र्याला दंश केला करी त्याने माघार घेतली नाही शेवटच्या श्वासापर्यंत सापाला घराबाहेर रोखून धरले. या घटनेचा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे..ही घटना बेलथरा रोड येथील उभांव पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत घडली. मिळालेल्या माहितीनुसार, एक कोब्रा नाग परिसरात आला होता आणि हळूच घरात घुसण्याचा प्रयत्न करत होता. तिथे एक पाळीव कुत्रा होता, जो नेहमीच आपल्या मालकाचे आणि कुटुंबाचे रक्षण करण्यासाठी गेटवर बसलेला असायचा. आतमध्ये कुटुंब गाढ झोपेत होते आणि त्यांना नागाच्या अस्तित्वाची अजिबात कल्पना नव्हती, मात्र त्या सतर्क कुत्र्याला धोक्याची जाणीव झाली. नागाला आत जाण्यापासून रोखण्यासाठी त्याने त्यावर झेप घेतली..कोब्राशी झुंज देताना मृत्यूमालक आणि कुटुंबाचे प्राण वाचवण्यासाठी, कुत्र्याने स्वतःच्या सुरक्षिततेची पर्वा न करता कोब्राचा सामना केला. त्याने नागाशी बराच वेळ लढा दिला आणि त्याला घरात घुसण्यापासून रोखले. या संघर्षादरम्यान नागाने कुत्र्याला अनेकदा दंश केले, तरीही कुत्रा शेवटपर्यंत लढत राहिला. दंशामुळे शरीरात विष पसरले असूनही, कुत्र्याने नागाला मारण्यात यश मिळवले. साधारण अर्ध्या तासानंतर कुत्र्याची प्रकृती खालावू लागली. आत झोपलेल्या कुटुंबीयांना बाहेर घडलेल्या या घटनांची अजिबात कल्पना आली नाही. काही वेळातच अंगणातच त्या कुत्र्याचा मृत्यू झाला..व्हिडिओ रेकॉर्ड केल्याने सत्य समोर घराबाहेर साप दिसताच कुत्रा जोरजोरात भुंकू लागला. भुंकण्याचा आवाज ऐकून एक व्यक्ती काय चालले आहे हे पाहण्यासाठी बाहेर आली; मात्र, त्या व्यक्तीने कुत्र्याच्या मालकाला उठवण्याचा प्रयत्न केला नाही किंवा स्वतः नाग हटवण्याचे धाडस दाखवले नाही. रस्त्यावर शांतपणे उभे राहून त्याने कुत्रा आणि साप यांच्यातील झुंज पाहिली, तो संपूर्ण प्रसंग आपल्या मोबाईलवर टिपला आणि तो व्हिडिओ व्हायरल केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.