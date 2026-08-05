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Video : निष्ठा असावी तर अशी! मालकाचा जीव वाचवण्यासाठी कुत्र्याने शेवटच्या श्वासापर्यंत कोब्राशी दिली झुंज; व्हिडिओ पाहून नेटकरीही हळहळले

Pet Dog Saves Family : कुत्रा आणि कोब्रामध्ये तीव्र झुंज झाली, ज्यात कुत्र्याला अनेक वेळा दंश झाला. शरीरात विष पसरूनही कुत्र्याने शेवटपर्यंत लढत सापाला ठार केले. कुटुंबीय झोपेत असल्याने त्यांना घटनेची माहितीच नव्हती.
Video : निष्ठा असावी तर अशी! मालकाचा जीव वाचवण्यासाठी कुत्र्याने शेवटच्या श्वासापर्यंत कोब्राशी दिली झुंज; व्हिडिओ पाहून नेटकरीही हळहळले
Yashwant Kshirsagar
Updated on

अनेकदा म्हटले जाते की पाळीव प्राणी संभाव्य धोका ओळखू शकतात आणि आपल्या मालकाचे व त्यांच्या कुटुंबाचे प्राण वाचवण्यासाठी निष्ठेपोटी स्वतःचा जीव देण्यासही मागे-पुढे पाहत नाहीत. उत्तर प्रदेशातील बलिया येथून माणूस आणि प्राणी यांच्यातील अशाच एका बंधनाचे दर्शन घडवणारा व्हिडिओ समोर आला आहे. या घटनेने सर्वांचे डोळे पाणावले आहेत.

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