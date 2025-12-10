Plane lands on moving car Video : भयानक दुर्घटना!, विमान थेट भरस्त्यावरील धावत्या कारवरच झालं लँड अन्..

Florida plane crash आपण आतापर्यंत विविध विमान दुर्घटना पाहिल्या असतील किंवा त्याबाबत ऐकल्या असतील. पण अमेरिकेत एक अशी विमान दुर्घटना घडली आहे, ज्याचा व्हिडिओ पाहून तुम्हाला धक्का बसेल. फ्लोरिडामध्ये एक विमान चक्क रस्त्यावर धावत्या कारवर लँड झालं.
विमान कारवर आदळतानाचा एक धक्कादायक व्हिडिओ समोर आला आहे. विशेष म्हणजे ही कार एका वृद्ध महिला चालवत होती, जी या दुर्घटनेत जखमी झाली आहे. न्यू यॉर्क पोस्टने याबाबतवृत्त दिले आहे की, "फिक्स्ड-विंग मल्टी-इंजिन" असलेले हे विमान फ्लोरिडाच्या रस्त्यावर टोयोटा कॅमरी मॉडेलच्या कारला धडकले. सोमवारी सांयकाळच्या सुमारास हा अपघात झाला.
यावेळी मागून येणाऱ्या दुसऱ्या कारच्या डॅशकॅमवर हा धक्कादायक व्हिडिओ कैद झाला आहे. त्यात विमान एका वर्दळीच्या रस्त्यावर आपत्कालीन लँडिंगचा प्रयत्न करताना थेट कारला धडकताना दिसत आहे. सुदैवाने विमान धडकल्यानंतर मोठा स्फोट झाला नाही, अन्यथा जीवितहानी होण्याचीही शक्यता होती.
दरम्यान, या अपघातानंतर वयस्कर महिला चालकास स्थानिक रुग्णालयात नेण्यात आले. नशीब बलवत्त म्हणून या महिलेस फार गंभीर इजा झाली नाही. मात्र विमानाचा पायलट यामध्ये जखमी झालेला आहे.
