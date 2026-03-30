बाबो! मार्केटमध्ये खरंच 'प्रोटीन कंडोम' आलंय? नक्की हे आहे तरी काय? Flying Beast खरंच सीरियस की घेतोय मजा, Viral

Flying Beast protein condom video truth: फिटनेस आणि सप्लिमेंट्सच्या दुनियेत नेहमीच काही ना काही, नवनवीन प्रयोग होत असतात. पण, यावेळी मात्र एका हटके पोस्टमुळे सोशल मीडियावर प्रचंड चर्चा रंगली असून, कमेंट्सचा नुसाता गोंधळ उडाला आहे. प्रसिद्ध फिटनेस इन्फ्लुएंसर गौरव तनेजा (Flying Beast) च्या Beast Life या ब्रँडने "जगातील पहिलं प्रोटीन कंडोम" लॉन्च केल्याचा दावा केला आहे..beastlife.india ब्रँडने इन्स्टाग्रामवर "We're coming to upgrade your night performance" असं कॅप्शन देत ही घोषणा केली आणि पाहता पाहता पोस्ट लगेच व्हायरल झाली. या वेगळ्या प्रॉडक्टमुळे लोकांमध्ये खूप उत्सुकता निर्माण झाली. काहींना ही आयडिया खरंच भन्नाट वाटली, तर बऱ्याचजणांनी यावर मजेशीर कमेंट्स केल्या आहेत. "हे whey protein आहे का?" किंवा "याचा खरंच उपयोग आहे का?" असे प्रश्नही लोकांनी विचारले आहेत..बापरे! भारतात दिसला झोम्बी? पंजाबमध्ये या ठिकाणी नक्की घडतंय तरी काय? Viral Video.पण बरेच युजर्सना याबद्दल शंका येत आहे. परवाच एप्रिल फूल डे असल्यामुळे "हा फक्त प्रँक तर नाही ना?" असा प्रश्न सारखा पाहायला मिळतोय. सध्या तरी Beast Life कडून या प्रॉडक्टबद्दल काहीच सविस्तर माहिती देण्यात आलेली नाही, त्यामुळे लोकांची उत्सुकता अजून वाढली आहे..दरम्यान, कंडोमच्या इंडस्ट्रीमध्ये अशा वेगळ्या आणि फ्युचरिस्टिक आयडिया याआधी पण पाहायला मिळाल्या आहेत. 2024 मध्ये जर्मनीतील बिली बॉय (Billy Boy) या कंपनीने Camdom नावाचं अॅप लॉन्च केलं होतं. हे अॅप ब्लूटूथच्या मदतीने मोबाईलचा कॅमेरा आणि माईक बंद करतं, ज्यामुळे परवानगीशिवाय रेकॉर्डिंग होऊ शकत नाही..लोकशाही असावी तर अशी! "मत देणार नाही" म्हणणाऱ्या तरुणाला इटलीच्या पंतप्रधान मेलोनींनी दिलं असं उत्तर की विरोधकही झाले फॅन! Viral Video.आजकाल वाढत्या डिजिटल युगात रिवेंज पॉर्न (Revenge Porn) सारख्या गंभीर समस्यांपासून सुरक्षित राहण्यासाठी अशा तंत्रज्ञानाची गरज वाढली आहे. त्यामुळे "प्रोटीन कंडोम" ही कल्पना खरी असो की फक्त मार्केटिंग स्टंट, तरीही या चर्चेमुळे लोकांचं नवनवीन इनोव्हेशनकडे लक्ष वेधलं जात आहे.