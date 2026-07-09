फर्स्ट AC कोच बनला 'हनीमून सूट'; व्हायरल व्हिडिओनंतर TTE वर कारवाई, ट्रेनमध्ये सजावट करण्याचे नियम काय आहेत?

मुंबई : नुकतेच रेल्वेच्या फर्स्ट एसी कोचमधील एक केबिन हनिमून रूमप्रमाणे सजवण्यात आल्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. फुलं, फुगे, गुलाबाच्या पाकळ्या आणि आकर्षक रोषणाईने सजलेल्या या केबिनला 'सुहागरात एक्स्प्रेस' असे नाव दिले. या व्हिडिओवर नेटकऱ्यांनी एकीकडे वाहवाह केली असून "रेल्वेतील हा सर्वात रोमँटिक प्रवास असावा," अशा प्रतिक्रिया दिल्या. मात्र दुसरीकडे अनेकांनी रेल्वेत अशी सजावट करण्यासाठी अधिकृत परवानगी होती का, तसेच सुरक्षा नियमांचे पालन झाले का असे प्रश्न उपस्थित केले आहे. याबाबत रेल्वे महत्त्वाच्या नियमांबाबत जाणून घ्या. .टीटीईचे निलंबन'सुहागरात एक्स्प्रेस' चा व्हिडिओ महाराष्ट्रातील बल्लारशाहहून मुंबईला जाणाऱ्या नंदीग्राम एक्सप्रेसमधील आहे. ट्रेनच्या फर्स्ट एसी कोचमधील एक केबिन हनिमून सूटप्रमाणे सजवण्यात आली होती. फुगे आणि फुलांनी ही केबिन सजवण्यात आली होती. तसेच यामध्ये मेणबत्त्याही लावण्यात आल्या होत्या. ज्यामुळे आगीचा धोका निर्माण होण्याची शक्यता होती. तथापि, या घटनेचा व्हिडिओ व्हायरल होताच, रेल्वेने ट्रेनमध्ये उपस्थित असलेल्या टीटीईला तात्काळ निलंबित केले..Mumbai News : फुले, फुगे अन् 'I Love You'... 'सुहागरात एक्स्प्रेस'चा व्हिडिओ व्हायरल; नेटकऱ्यांचा सवाल, 'ही परवानगी कुणी दिली?'.कठोर कारवाईजर कोणत्याही जोडप्याने परवानगीशिवाय सजावट केली, तर त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल.वैध परवानगीशिवाय सजावट करणाऱ्यांवरही कारवाई केली जाईल.ट्रेनमध्ये उपस्थित असलेल्या टीटीई (TTE) आणि कोच अटेंडंटवरही कारवाई केली जाईल.ट्रेनमध्ये कोणत्याही प्रकारच्या ज्वलनशील पदार्थाचा वापर करणे हा गुन्हा मानला जातो..नियमांचे उल्लंघन केल्यास दंडरेल्वेच्या परवानगीशिवाय कोणत्याही डब्याची सजावट करणे किंवा वैध अधिकाराशिवाय ट्रेनमध्ये प्रवेश करणे हा गुन्हा आहे. असे केल्यास सहा महिन्यांपर्यंत तुरुंगवास आणि १,००० रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो.याव्यतिरिक्त, ट्रेनमध्ये मेणबत्त्यांची रोषणाई (आग) लावणाऱ्यांवरही कारवाई केली जाईल.दोषी आढळल्यास तीन वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि ५,००० रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो..Video : १५ चेंडूंत ७० धावा अन् शतक! वैभव सूर्यवंशीच्या 'भीडू'ची दहशत; २० वर्षीय पोरानं Mumbai Indians च्या संघाला दिला चोप .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.