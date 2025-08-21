Raj Thackeray : राज ठाकरेंची पत्रकार परिषद सुरु असताना कुत्रा आला अन्... पाहा ठाकरेंनी काय केलं ? व्हिडिओ व्हायरल

मनसे प्रमुख राज ठाकरे यांनी आज सकाळी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली. यानंतर त्यांनी याबाबत माहिती देण्यासाठी शिवतीर्थावर पत्रकार परिषद घेतली. दरम्यान पत्रकार परिषद सुरु असताना सर्वांचे लक्ष वेधणार प्रसंग तिथे घडला. ज्याची चर्चा सुरु झाली. त्याचं झालं असं की राज ठाकरे पत्रकारांच्या प्रश्नाला उत्तरे देत असताना त्यांचा पाळीव श्वान रायनो तिथे पोहोचला. राज ठाकरेंनी त्याला प्रेमाने जवळ घेतले आणि कुरवाळले. .राज ठाकरेंचा पाळीव श्वान जवळ येताच ठाकरेंनी त्याला अलगद जवळ घेतले आणि त्याची मान आणि दोन्ही कान प्रेमाने कुरवाळू लागले. "ये पिल्लू इकडे ये इकडे ये वरती, काय झालं माईक एवढायंस तू "असे ते श्वानाला म्हणाले. दरम्यान काही पत्रकारांनी श्वानाचे नाव काय आहे असं विचारताच ह्याचं नाव रायनो आहे असं राज ठाकरेंनी सांगितले. .बेस्ट पतपेढी निवडणुकीतील पराभवानंतर दुसऱ्याच दिवशी राज ठाकरे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या भेटीला पोहोचल्याने चर्चेला उधाण आले मात्र राज ठाकरे यांनी या भेटीचे कारण पत्रकार परिषदेत उघड केले. .शहर व्यवस्थापनासंदर्भात आपण त्यांची भेट घेतल्याचं राज ठाकरेंनी सांगितले. ते म्हणाले की, गेले काही महिने मुख्यमंत्र्यांशी काही महत्त्वाच्या विषयांवर बोलत होतो. त्याचा आराखडा मी त्यांच्यासमोर मांडला. टाऊन प्लानिंग माझ्या आवडीचा विषय आहे. प्रत्येक शहराचे काही नियम असतात आणि ते पाळले पाहिजेत असं राज ठाकरे यांनी सांगितले..शहरांमध्ये लोकसंख्या प्रचंड पण रस्ते कमी, वाहतुकीची व्यवस्था नाही, पार्किंग नाही. याचं उत्तर सापडलं नाही. कबुतरं, हत्ती या गोष्टीत इतके अडकलो आहोत, की मुलभूत समस्यांकडे लक्ष नाही". भविष्यात फार गोंधळ दिसतोय, जरवेळीच उपाययोजना झाल्या नाहीत तर बेशिस्तीतून वेगळ्या गोष्टीतून होणार. गोष्टी हाताबाहेर गेल्यावर कोणी काही करु शकणार नाही असंही राज ठाकरे म्हणाले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.