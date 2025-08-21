Trending News

Raj Thackeray : राज ठाकरेंची पत्रकार परिषद सुरु असताना कुत्रा आला अन्... पाहा ठाकरेंनी काय केलं ? व्हिडिओ व्हायरल

Raj Thackeray : मनसे प्रमुख राज ठाकरे यांनी आज सकाळी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली. यानंतर त्यांनी याबाबत माहिती देण्यासाठी शिवतीर्थावर पत्रकार परिषद घेतली. दरम्यान पत्रकार परिषद सुरु असताना सर्वांचे लक्ष वेधणार प्रसंग तिथे घडला.
Raj Thackeray cuddles his pet dog Rhino during a press conference, creating a lighthearted viral moment.
Raj Thackeray cuddles his pet dog Rhino during a press conference, creating a lighthearted viral moment.esakal
Yashwant Kshirsagar
Updated on

मनसे प्रमुख राज ठाकरे यांनी आज सकाळी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली. यानंतर त्यांनी याबाबत माहिती देण्यासाठी शिवतीर्थावर पत्रकार परिषद घेतली. दरम्यान पत्रकार परिषद सुरु असताना सर्वांचे लक्ष वेधणार प्रसंग तिथे घडला. ज्याची चर्चा सुरु झाली. त्याचं झालं असं की राज ठाकरे पत्रकारांच्या प्रश्नाला उत्तरे देत असताना त्यांचा पाळीव श्वान रायनो तिथे पोहोचला. राज ठाकरेंनी त्याला प्रेमाने जवळ घेतले आणि कुरवाळले.

Loading content, please wait...
Raj Thackeray
Dog
press conference
viral video

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com