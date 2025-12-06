Mahaparinirvan : कशी होती डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांची अंत्ययात्रा? लाखोंची गर्दी अन् अश्रुधारा, महापरिनिर्वाण दिनाचा हृदयस्पर्शी व्हिडिओ

Viral Video : आज देशभर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा महापरिनिर्वाण दिन अत्यंत भावपूर्ण वातावरणात साजरा होत आहे. ६ डिसेंबर १९५६ रोजी दिल्लीतील त्यांच्या निवासस्थानी हा महामानव अखेरचा श्वास घेतला त्या क्षणापासून ते आजपर्यंत लाखो-कोट्यवधी हृदयांमध्ये ते जिवंत आहेत. त्यांच्या विचारांचा वारसा आणि समता-स्वातंत्र्य-बंधुता यांचा संदेश आजही समाजाला दिशा देत आहे..दिल्लीतील चैत्यभूमी, नागपूरचे दीक्षाभूमी, मुंबईचे राजगृह, लंडनमधील त्यांचे निवासस्थान आणि जगभरातील आंबेडकरी केंद्रांवर आज पहाटेपासूनच अनुयायांचा महाप्रवाह दिसत आहे. फुले-शाहू-आंबेडकरांच्या त्रिवेणीला वंदन करताना प्रत्येकाच्या डोळ्यात अश्रू तर ओठांवर जयभीमचा जयघोष आहे. महिला, मुले, वृद्ध सर्वजण निळ्या शालूने सजलेले, हातात बाबासाहेबांचे छायाचित्र घेऊन श्रद्धासुमने अर्पण करत आहेत..Babasaheb Ambedkar Video : आपल्या भीमाचा दरारा! डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांचे ३ अस्सल दुर्मिळ व्हिडिओ, एकदा बघाच.या विशेष दिवशी एक अत्यंत दुर्मिळ आणि मर्मभेदी व्हिडिओ समोर आला आहे, जो ६ डिसेंबर १९५६ नंतरच्या काही तासांतच चित्रित केला गेला होता. या काळ्या-पांढऱ्या फुटेजमध्ये दिल्लीतील २६ अलीपूर रोडवरील बंगल्याबाहेर लाखो अनुयायांची प्रचंड गर्दी दिसते. रस्ते व्यापलेले, झाडांवर चढलेले लोक, खांद्यावर खांदे ठेवून रडणारे तरुण-वृद्ध, हात जोडलेल्या महिला... प्रत्येकाच्या डोळ्यातून अश्रू वाहताना दिसतात. दूरवरून येणारा आक्रंदनाचा आवाज आणि “बाबासाहेब अमर रहे”, 'जय भीम' असा एकच घोष मन हेलावून टाकतो..Numerology : डिसेंबरमध्ये जन्मलेल्या लोकांमध्ये असतात 3 सर्वोत्तम गुण; पण एका कमतरतेमुळे आयुष्यभर जवळच्या लोकांना ठेवतात दुःखी.हा व्हिडिओ पाहताना आजही थरकाप उडतो आणि बाबासाहेबांच्या कर्तृत्वाची, त्यांच्या प्रेमाची तीव्रता जाणवते. देशभरातून नेते, सामाजिक कार्यकर्ते, विद्यार्थी यांनी सोशल मीडियावर आपल्या भावना व्यक्त केल्या. बाबासाहेब तुम्ही गेलात तरी तुमचा प्रकाश आम्हाला नेहमी मार्ग दाखवत राहील, असे संदेश सर्वत्र दिसत आहेत. संविधान चौकांमध्ये अभिवादन कार्यक्रम, रक्तदान शिबिरे, पुस्तक प्रदर्शने आणि विचारगोष्ठींचे आयोजन केले गेले आहे. या महापरिनिर्वाण दिनी पुन्हा एकदा निर्धार करूया. बाबासाहेबांनी दिलेल्या समता, स्वातंत्र्य, बंधुता आणि न्याय यांच्या मूल्यांना आपण जपत राहू.जय भीम... जय भारत!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.