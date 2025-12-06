Trending News

Mahaparinirvan : कशी होती डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांची अंत्ययात्रा? लाखोंची गर्दी अन् अश्रुधारा, महापरिनिर्वाण दिनाचा हृदयस्पर्शी व्हिडिओ

Babasaheb Ambedkar death rare real video : घटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा आज महापरिनिर्वाण दिन आहे. या महामानवाच्या महापरिनिर्वाणचा अस्सल दुर्मिळ व्हिडिओ पाहा
Saisimran Ghashi
Updated on

Viral Video : आज देशभर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा महापरिनिर्वाण दिन अत्यंत भावपूर्ण वातावरणात साजरा होत आहे. ६ डिसेंबर १९५६ रोजी दिल्लीतील त्यांच्या निवासस्थानी हा महामानव अखेरचा श्वास घेतला त्या क्षणापासून ते आजपर्यंत लाखो-कोट्यवधी हृदयांमध्ये ते जिवंत आहेत. त्यांच्या विचारांचा वारसा आणि समता-स्वातंत्र्य-बंधुता यांचा संदेश आजही समाजाला दिशा देत आहे.

