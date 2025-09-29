Friend on Rent : चक्क ५० रुपये प्रतितास भाड्याने मिळत आहे मित्र; 'या' राज्यात अनोख्या ट्रेंडमुळे वाढली डोकेदुखी

Summaryसमाजशास्त्रज्ञांच्या मते हे शहरी एकाकीपणाचे आणि नातेसंबंधातील तुटकपणाचे परिणाम आहेत.काही युजर्सनी अॅप्सवर जास्त पैसे आकारल्याची किंवा दिशाभूल केल्याची तक्रार केली आहे.सुरक्षा व पारदर्शकतेअभावी हे अॅप्स जोखमीचे ठरू शकतात..केरळच्या काही भागात एक नवीन प्रकारचा सोशल प्लॅटफॉर्म वेगाने लोकप्रिय होत आहे, जर एखाद्याला मित्र किंवा मैत्रीण नसेल तर आता भाड्याने मित्र मिळत आहेत. यासाठी त्या व्यक्तीला ५० रुपये प्रतितास इतकी रक्कम मोजावी लागत आहे. तुम्ही रेंटवरील फ्रेंडसोबत फिरायला, कॉफी प्यायला किंवा एखाद्या कार्यक्रमालाही जाऊ शकता, मात्र या फ्रेंडशिप प्लॅटफॉर्ममुळे केरळमध्ये एक वेगळीच चिंता निर्माण झाली आहे..फ्रेंड्स अड्डा, एफआरएनडी आणि पाममॅच सारखे अॅप्स फेसबुक आणि टेलिग्रामवर लोकप्रिय आहेत. यूजर्स प्रोफाइल ब्राउझ करतात, वय, भाषा किंवा आवडीनुसार मित्रांना फिल्टर करतात आणि उपलब्धतेनुसार एखाद्याला बुक करतात..फक्त फ्रेंडशिपहे प्लॅटफॉर्म फक्त मैत्री पुरते मर्यादित आहेत., म्हणजेच सेवा पूर्णपणे रोमँटिक नसतात. ते स्पष्ट करतात की कोणताही लैंगिक किंवा शारीरिक संपर्क नसावा, कोणतेही वैयक्तिक प्रश्न नसावेत आणि कोणतीही खाजगी जागा नसावी. तुमचा फ्रेंड येतो, बुक केलेला वेळ घालवतो आणि संपल्यानंतर निघून जातो. .समाजशास्त्रज्ञाचे काय म्हणणे? केरळ विद्यापीठातील समाजशास्त्र विभागाच्या प्रमुख बुशरा बेगम एका वृत्तपत्राशी बोलताना म्हणाल्या की ही प्रवृत्ती राज्यातील वाढत्या शहरी एककीपणाचे प्रतिबिंब आहे. तरुण लोक घरापासून दूर जात आहेत. विभक्त कुटुंबांची गुणवत्ता खालावत आहे. कोणाकडेही एकमेकांसाठी वेळ नाही. कामाच्या ओझ्याखाली मैत्री कमी होत आहे. अशा परिस्थितीत, पैसे देऊन मित्र बनवणे सोपे वाटू शकते. पण हे पैशाशिवाय फुलणाऱ्या नात्यासारखे नाही..अॅप्समुळे नुकसान होऊ शकतेकेरळमध्ये, काही वापरकर्त्यां युजर्सनी असा आरोप केला आहे की त्यांना अॅपच्या जाहिरातींमुळे जास्त पैसे आकारले गेले किंवा दिशाभूल केली गेली. ऑनलाइन फोरमवर पोस्ट केलेल्या काही तक्रारींमध्ये वारंवार फॉलो-अप मेसेज आणि रद्द करण्याच्या धोरणांबद्दल गोंधळ असल्याचे नमूद केले आहे. केरळमधील एका युजरने ऑनलाइन पोस्टमध्ये लिहिले आहे की खरी समस्या अशी आहे की ते एक सामान्य सोशल नेटवर्किंग अॅप म्हणून प्रमोट केले जाते. कोणीही ते सहजपणे ब्राउझ करत असेल तर ते नकळत गंभीर अडचणीत येऊ शकते. जग नेहमीच या अॅप्ससारखे दिसते तितके सुरक्षित नसते, किमान समस्या सोडवण्यासाठी योग्य व्यवस्था अस्तित्वात येईपर्यंत तरी हे सुरक्षित नाही असे त्याने सांगितले. .१. हे अॅप्स कशासाठी आहेत?👉 ही अॅप्स फक्त मित्र बनवण्यासाठी आहेत, रोमँटिक किंवा शारीरिक संबंधांसाठी नाहीत. २. मित्र भाड्याने घेण्यासाठी किती पैसे द्यावे लागतात?👉 साधारणतः ५० रुपये प्रतितास आकारले जातात. ३. या सेवेत काय करता येते?👉 मित्रासोबत फिरणे, कॉफी पिणे किंवा एखाद्या कार्यक्रमाला जाणे करता येते. ४. अॅप वापरताना कोणते नियम आहेत?👉 वैयक्तिक प्रश्न, शारीरिक संपर्क किंवा खाजगी जागा टाळावी लागते.५. युजर्सनी कोणत्या तक्रारी केल्या आहेत?👉 जास्त पैसे आकारले जाणे, दिशाभूल करणाऱ्या जाहिराती आणि रद्द करण्याच्या अटींबद्दल गोंधळ.६. या अॅप्सचे धोके कोणते आहेत?👉 पारदर्शकता आणि सुरक्षा व्यवस्थेचा अभाव असल्यामुळे फसवणूक किंवा अडचणी येऊ शकतात. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.