Viral Video: मंत्र्याने दोन सापांना हाताने पकडलं; दंश झाला तरी चेहऱ्यावर हसू, VIDEO पाहून जग हादरलं!

अमेरिका आणि जगभरात राजकीय तणाव तसेच युद्धाच्या चर्चा सुरू असतानाच, अमेरिकेचे आरोग्य आणि मानवी सेवा सचिव Robert F. Kennedy Jr. यांचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाला आहे. या व्हिडिओमध्ये ते दोन सापांना हातांनी पकडताना दिसत आहेत..संपूर्ण प्रकार रेकॉर्डही घटना डॉ. Mehmet Oz यांच्या आलिशान घरात घडली. कैनेडी ज्युनियर आपल्या पत्नी Cheryl Hines यांच्यासोबत तेथे उपस्थित होते. प्रसिद्ध अभिनेत्री असलेल्या चेरिल हाइन्स यांनी हातात कॅमेरा घेऊन संपूर्ण प्रकार रेकॉर्ड केला. व्हिडिओमध्ये एका कोपऱ्यात दोन काळे साप एकमेकांच्या जवळ असल्याचे दिसते. त्याचवेळी फॉर्मल कपडे आणि टाय घातलेले कैनेडी तिथे पोहोचले आणि सापांना पकडण्यासाठी पुढे सरसावले..पत्नीची भीती आणि सततची आरोळीकैनेडी ज्युनियर सापांकडे जात असताना चेरिल हाइन्स वारंवार ओरडत म्हणाल्या, "बेबी, असं करू नकोस, तू हे का करत आहेस?" मात्र कैनेडी यांनी कोणतीही भीती न बाळगता सापांच्या जोडीला दोन्ही हातांनी घट्ट पकडले. साप त्यांच्या हातातून सुटण्याचा प्रयत्न करत होते. दरम्यान, एका सापाने कैनेडी यांच्या बोटावर जोरदार दंश केला..दंश झाला तरी हात सोडला नाहीसापाने दंश केल्यानंतरही कैनेडी यांच्या चेहऱ्यावर किंचितही वेदना किंवा भीती दिसली नाही. उलट ते स्मितहास्य करत सापांना कॅमेऱ्यासमोर दाखवत होते. त्यावेळी चेरिल हाइन्स यांच्या तोंडून, "ओह माय गॉड, तू पूर्णपणे वेडा आहेस!" असे उद्गार बाहेर पडले..रॉबर्ट एफ. कैनेडी ज्युनियर हे विविध विषयांवरील वक्तव्ये आणि अनोख्या कृतींमुळे नेहमीच चर्चेत असतात. यावेळीही त्यांनी सापांना हाताळण्याचे धाडस दाखवले. पत्नीच्या सततच्या इशाऱ्यांनंतरही ते आपल्या निर्णयावर ठाम राहिले.