Viral Video: मेट्रो स्टेशनवरच पार पडला साखरपुडा! प्रेमाची ही अनोखी स्टाइल पाहून सगळेच थक्क

एका हृदयस्पर्शी आणि थोड्या नाट्यमय व्हायरल क्षण सोशल मिडियावर व्हायरल होत आहे. मेट्रो स्टेशनवर एका जोडप्याचा साखरपुडा पार पडला आहे. व्हिडिओला वेगळे बनवणारी गोष्ट म्हणजे केवळ स्थान नाही तर वास्तविक वेळेत टिपलेली चिकाटी, भावना आणि कौटुंबिक आपुलकी दिसून येत आहे. .व्हायरल व्हिडिओची सुरुवात वर आणि त्याचे कुटुंब मेट्रो स्टेशनवर वधूच्या आगमनाची वाट पाहत असताना होते. वेळ निघून जात असताना, त्या मुलाची आई निराशेने निघून जाताना दिसते, परंतु मुलगा तिला थांबवतो. तिला आणखी थोडा वेळ वाट पाहण्यास सांगतो. या संपूर्ण क्षणात, तो मुलगा त्याच्या जोडीदाराशी फोनवर संपर्क साधत राहतो, तिला धीर देतो आणि तिच्या आगमनाचे समन्वय साधतो..त्यानंतर व्हिडिओमध्ये मुलगी पोहोचल्यावर त्यांच्यातील संभाषण दिसते. काकू सांगतात की ते जवळजवळ दोन तास वाट पाहत आहेत. त्यानंतरच्या संवादातून तणाव, अधीरता आणि भावनिक प्रामाणिकपणा दिसून येतो. पुढच्या भागात, काकू मेट्रो स्टेशनवरच एक निर्णायक घोषणा करताना दिसतात: कुटुंब तिथेच साखरपुडा करेल. त्यानंतर लगेचच, मुलगी तिच्या पालकांना फोन करून म्हणत असल्याचे दाखवले जाते, "पापा, ये लोग दो घंटे से मेट्रो स्टेशन पे प्रतीक्षा कर रहे हैं, घर पे आने के लिए। आप सुनो तो सही." यावर, काकू, त्या जोडप्यासह, ठामपणे उत्तर देतात, "रोका हो के रहेगा."परिस्थितीची जबाबदारी घेत, काकू मुलाच्या मित्राला सर्वकाही व्यवस्थित रेकॉर्ड करण्याची सूचना देते. ती पुरावा म्हणून मुलीच्या वडिलांना व्हिडिओ पाठवण्याचा आग्रह धरते. त्यानंतर क्लिपचा सर्वात उल्लेखनीय भाग म्हणजे; कुटुंब मेट्रो स्टेशनवरच एक छोटासा साखरपुडा पार पाडते. .नेटिझन्सची प्रतिक्रियासोशल मीडिया वापरकर्त्यांनी लगेच प्रतिक्रिया दिल्या आणि कमेंट सेक्शनमध्ये संमिश्र भावनांचा पूर आला. काही वापरकर्त्यांना ही घटना मजेदार वाटली, तर काहींनी कुटुंबाच्या दृढनिश्चयाचे आणि स्वीकृतीचे कौतुक केले. व्हिडिओवर प्रतिक्रिया देताना एका वापरकर्त्याने लिहिले, "हा शांत क्षण म्हणजे जीवनातील छोट्या आनंदांचा आनंद साजरा करण्याचे आमंत्रण आहे"तसेच अनेक यूजर्संनी हार्ट शेप इमोजी दिले आहे.