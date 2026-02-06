Trending News

Viral Video: मेट्रो स्टेशनवरच पार पडला साखरपुडा! प्रेमाची ही अनोखी स्टाइल पाहून सगळेच थक्क

'Roka at metro station: सोशल मिडियावर एक व्हिडिओ तुफान व्हायरल होत आहे. ज्यात एका चित्रपटाप्रमाणे मेट्रो स्टेशनवर साखरपुडा होताना दिसत आहे.
एका हृदयस्पर्शी आणि थोड्या नाट्यमय व्हायरल क्षण सोशल मिडियावर व्हायरल होत आहे. मेट्रो स्टेशनवर एका जोडप्याचा साखरपुडा पार पडला आहे. व्हिडिओला वेगळे बनवणारी गोष्ट म्हणजे केवळ स्थान नाही तर वास्तविक वेळेत टिपलेली चिकाटी, भावना आणि कौटुंबिक आपुलकी दिसून येत आहे.

