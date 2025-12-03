Trending News

Russian Viral Video : रशियन मुलींना आवडतात भारतातली पोरं! पाकिस्तानी व्लॉगरने मुलाबद्दल प्रश्न विचारताच रशियन मुली म्हणाल्या...

Russian Girls Viral Video : सोशल मीडियावर सध्या पाकिस्तानी व्लॉगरचा एक व्हिडिओ तुफान व्हायरल होत आहे. रशियन मुलींना लग्न आणि रिलेशनशिपसाठी कोणत्या देशातील पुरुष पसंत याबाबत विचारलं असता तिघींनी हसत-हसत “इंडिया” असं उत्तर दिलं.
Russian Girls Viral Video

Russian Girls Viral Video

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

सोशल मीडियावर अनेक व्हिडिओ व्हायरल होत असतात. काही व्हिडिओ हसवणारे असतात, तर काही शिकवणारे. परंतु अशातच आता सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ व्हायरल होतोय. तो व्हिडिओ पाहून भारतीय मुलांच्या आनंद द्विगुणीत होईल. कारण सोशल मीडियावर व्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओमध्ये एका पाकिस्तानी व्लॉगरने रशियन मुलींना प्रश्न केला. तेव्हा त्यांचं उत्तर ऐकून तुम्हाला सुद्धा आश्चर्य वाटेल.

Loading content, please wait...
viral
trend
Russia
video viral
viral video
Viral video of Pakistani fan

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com