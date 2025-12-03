Russian Viral Video : रशियन मुलींना आवडतात भारतातली पोरं! पाकिस्तानी व्लॉगरने मुलाबद्दल प्रश्न विचारताच रशियन मुली म्हणाल्या...

सोशल मीडियावर अनेक व्हिडिओ व्हायरल होत असतात. काही व्हिडिओ हसवणारे असतात, तर काही शिकवणारे. परंतु अशातच आता सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ व्हायरल होतोय. तो व्हिडिओ पाहून भारतीय मुलांच्या आनंद द्विगुणीत होईल. कारण सोशल मीडियावर व्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओमध्ये एका पाकिस्तानी व्लॉगरने रशियन मुलींना प्रश्न केला. तेव्हा त्यांचं उत्तर ऐकून तुम्हाला सुद्धा आश्चर्य वाटेल. .सध्या सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. या व्हिडिओमध्ये एक पाकिस्तानी व्लॉगर सेल्फी कॅमेरावरुन तीन रशियन मुलींना प्रश्न विचारताना पहायला मिळातो. पाकिस्ताने व्लॉगरने विचारलं, 'जर तुम्हाला लग्नासाठी किंवा रिलेशनशिपसाठी एका देशातील पुरुष निवडायचा असेल तर तुम्ही कोणत्या देशातील पुरुषाला निवडाल.'.व्लॉगर हा प्रश्न रशियन मुलींना रशियन भाषेत विचारतो. या त्याच्या प्रश्नावर तिघीही हसत हसत एकाच आवाजात इंडिया असं म्हणतात. यावर व्लॉगर मजेत म्हणतो, 'इंडियन्स, तुमचं अभिनंदन! पाकिस्तान, बाग्लादेश यावरुन नाराज होऊ नका' असं म्हणताना दिसतोय. तसंच तो स्वत: पाकिस्तानचा असल्याचं सांगून त्या मुलींशी गप्पा मारताना पहायला मिळतोय. .सध्या या रशियन मुलींचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. या व्हिडिओला १ मिनिटात लाखो व्ह्यूज मिळाले आहे. एका अकाऊंटवरुन या व्हिडिओला जवळपास ६ लाखापेक्षा जास्त व्ह्यूज मिळाले आहे. सध्या या रशियन मुली सोशल मीडियावर चर्चेत आहेत. .Viral Video: डोक्यावर पदर अन् हातात गिटार, एका रात्रीत व्हायरल झालं नव्या वधुचं गाणं, पाहा व्हिडिओ .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.