जगभरात धुमाकूळ घालणारी रशियन दारू का आहे फेव्हरेट? किंमत ऐकून बसेल धक्का...

रशियातील एका दारुची जगभरात क्रेझ आहे. ती दारू म्हणजे 'रशियन वोडका'. या दारुचे जगभरात चाहते बघायला मिळतात. रशियन लोकांसाठी तर ही केवळ दारू नसून त्यांच्या संस्कृती आणि परंपरेचा अविभाज्य घटक आहे. प्रत्येक कार्यक्रमात ही दारु पाहुण्यांना दिली जाते..खरं तर रशिया आणि वोडका यांचं बरंच जुनं नातं आहे. 'वोडका' हा शब्द रशियन 'वोदा' (Voda) या शब्दावरून आल्याचं सांगितलं जातं. याचा अर्थ 'पाणी' असा होतो. यावरूनच रशियन समाजातील वोडकाचं महत्त्व स्पष्ट होतं. जन्मापासून मृत्यूपर्यंत कोणताही सोहळा असो प्रत्येक सोहळ्यात पाहुण्यांसाठी वोडका ही दारु असतेच..रशियन वोडकाचा शोध कोणी लावला यावर रशिया, पोलंड आणि स्वीडनमध्ये आजही वाद सुरू आहे. रशियाच्या दाव्यानुसार पहिल्यांदा इ.वी. १४३० च्या सुमारास मॉस्कोतील एका मठात वोडका तयार करण्यात आला. सुरुवातीला वोडकाचा वापर औषध म्हणून केला जात होता. यात असलेल्या अँटिबॅक्टेरियल गुणांमुळे उपचारासाठी ती वापरलं जातं होतं. पुढे हाच वोडका रशियाच्या अर्थव्यवस्थेचा तसेच राजकारणाचा महत्त्वाचा भाग बनला..वोडकाची शुद्धता आणि त्याची 'किक' यामुळे ही दारु इतर दारुंपासून वेगळी ठरते. ही दारु बनवण्यासाठी प्रामुख्याने स्टार्च आणि साखरयुक्त पदार्थांचा वापर केला जातो. तसेच बटाटा, गहू, राई आणि बीटही असे पदार्थही वापरले जातात. सुरुवातीला हे पदार्थ उकळले जातात. नंतर त्यातील मिश्रण फर्मेंटेशनसाठी ठेवलं जातं. तीन ते चार दिवसांनी अल्कोहोल तयार झाल्यावर डिस्टिलेशन सुरु होतं. काही प्रीमियम ब्रँड्स यात चारकोल फिल्टरेशनही करतात. त्यामुळे याची चव आणखी चांगली येते..