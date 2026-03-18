असं कोणी करतं का? रशियन महिलेचा ढोकळा-प्रकरण पाहून लोकांनी डोकं धरलं...पाहा viral video

कधी तुम्हाला एखादा पदार्थ पाहून तो खाण्यासाठी आहे की वापरण्यासाठी, असा गोंधळ झाला आहे का? विचार करा, मऊ, पिवळा आणि स्पॉन्जसारखा दिसणारा ढोकळा समोर आला… आणि कुणीतरी त्याचा वापर भांडी घासण्यासाठी करायला सुरुवात केली! होय, असाच काहीसा प्रकार एका रशियन महिलेसोबत घडला आहे, आणि हा मजेशीर प्रसंग सध्या सोशल मीडियावर जोरदार व्हायरल होत आहे..सोशल मीडियावर सध्या जो मजेशीर व्हिडिओ व्हायरल होत आहे त्यात एका रशियन महिलेला पहिल्यांदाच गुजराती पदार्थ 'ढोकळा' दिसला. त्याचा स्पॉन्जसारखा दिसणारा पोत पाहून तिला तो खाण्याचा पदार्थ आहे हे काही लक्षात आलं नाही आणि तिने तो डायरेक्ट भांडी घासण्यासाठी वापरला! तिने ढोकळा साबणाच्या पाण्यात बुडवून भांडी स्वच्छ करायला सुरुवात केली..हे पाहून तिचा भारतीय नवरा चकित झाला आणि लगेच तिला थांबवत विचारलं की ती काय करते आहे. त्यावर ती अगदी सहजपणे "मी भांडी घासत आहे" असं म्हणाली. तेव्हा तिच्या नवऱ्यानं तो स्पॉन्ज नाही, नेमकं काय आहे हे सांगितलं केव्हा तिला कळलं की हा प्रसिद्ध गुजराती स्नॅक ढोकळा आहे..नेटिझन्सच्या मजेशीर प्रतिक्रियाहा व्हिडिओ पाहून नेटिझन्सनी भरपूर मजेशीर प्रतिक्रिया दिल्या. काहींनी "ढोकळ्याशी असं वागणं सहन होत नाही" असं म्हणत आपली नाराजी व्यक्त केली, तर काहींनी "तिने भांडी घासल्यानंतर तो खाल्ला का?" असा विनोदी सवाल केला. काही जणांनी तर पहिल्यांदा ढोकळा पाहिल्यावर स्वतःलाही तसाच गोंधळ झाल्याचं सांगितलं..हा सगळा प्रकार जरी हलकाफुलका आणि विनोदी असला तरी भारतीय पदार्थांची वेगळी ओळख आणि त्यांची खासियत यामुळे परदेशी लोकांना अनेकदा आश्चर्य वाटतं, हे पुन्हा एकदा स्पष्ट झालं.