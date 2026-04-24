Samay Raina: समय रैना Osho आणि अष्टवक्र गीतेमुळे बदललाय? पॉडकास्टमधलं वक्तव्य चर्चेत; पाहा Viral Video

Samay Raina Osho video: मागच्या वर्षी फेब्रुवारी २०२५ मध्ये रणवीर अलाहाबादियाच्या अयोग्य प्रश्नामुळे समय रैना आणि त्याचा शो वादाच्या भोवऱ्यात अडकले होते. मात्र आता नवीन व्हिडिओमार्फत कमबॅक करत समयने आपलं काम पुन्हा सुरु केलं आहे. एवढंच नाही तर आता आणखी एका गोष्टीमुळे तो चर्चेेचा विषय बनला आहे. कारणही तसंच आहे. कॉमेडीच्या स्टेजवर सतत हसवणारा समय रैना "DostCast" पॉडकास्टमध्ये चक्क आध्यात्मिक विचारांवर दिसला आहे. या पॉडकास्टमध्ये त्याने ओशो (Osho) आणि अष्टवक्र गीता (Ashtavakra Gita) यावर मांडलेले विचार सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय ठरले आहेत. विनोदाच्या जगातून थेट आत्मशांती आणि जाणीवेच्या खोल विचारांकडे झालेला त्याचा हा प्रवास अनेकांना थक्क करून गेलाय..काय म्हणाला समय रैना?समाय रैनाने सांगितलं की त्याच्या आयुष्यात ओशो याचे अष्टवक्र गीता "Ashtavakra Gita" वरचे व्हिडिओज खूप मोठा बदल घडवून आणणारे ठरले. यूट्यूबवर 32 भागांची ही सिरीज आहे, जी तो जिममध्ये व्यायाम करताना ऐकायचा. या विचारांनी त्याला मागच्या वर्षीच्या कठीण काळात खूप शांतता मिळाली.तो म्हणाला की हे विचार रोजच्या आयुष्यात पाळणं सोपं नाहीये. पण काही क्षण जरी त्या विचारांचा खरा अनुभव आला, तरी मनाला खूप शांतता मिळते. त्याच्या मते ओशो म्हणतात की आयुष्य दुःखद नाहीये, ते तर एक आनंदाचा उत्सव आहे. तसंच भगवान बुद्धांनीही सांगितलं आहे की दुःखाचं कारण आयुष्य नाही, तर आपल्या इच्छा आणि अपेक्षा आहेत..समाय रैना म्हणाला की अष्टवक्र गीता आणि ओशो एक महत्त्वाची गोष्ट शिकवतात; आपण सगळं नियंत्रित करणारे नसतो, तर फक्त आयुष्यात घडणाऱ्या गोष्टी पाहणारे असतो. म्हणजेच आपले विचार, राग किंवा चिंता हे आपण नाही. आपण त्या भावना आणि विचारांना फक्त पाहणारे एक शांत साक्षीदार आहोत..तो म्हणाला, "'मी खूप चिंतेत आहे' असं म्हणण्याऐवजी 'मला चिंता वाटत आहे' असं लक्षात घेतलं, तर मन आणि भावना यांच्यात थोडं अंतर तयार होतं. आणि तिथूनच स्वतःला समजून घेण्याची खरी सुरुवात होते."त्याच्या मते ही गोष्ट समजली की माणूस अधिक शांत आणि समजूतदार बनतो. कारण प्रत्येकाच्या आत एकसारखीच जाणीव असते. त्यामुळे दुसऱ्यांनी काही बोललं किंवा केलं तरी ते मनाला लावून घेण्याची गरज नसते..त्याने असेही म्हटले की खोलवर पाहिले तर आपण सगळे एकच आहोत, फक्त अनुभव वेगवेगळे आहेत.शेवटी समय रैनाने त्याच्या नेहमीच्या मजेशीर अंदाजात म्हटलं, "मग सगळ्या गोष्टी इतक्या मनाला का लावून घ्यायच्या? नाचा आणि आनंदात जगा!"त्याच्या या बोलण्यावर सोशल मीडियावर अनेक प्रतिक्रिया आल्या. काही लोकांना त्याचे विचार खूप गहिरे आणि विचार करायला लावणारे वाटले. तर काही जण आश्चर्यचकित झाले की सतत विनोद करणारा समय इतक्या शांत आणि आध्यात्मिक पद्धतीनेही बोलू शकतो..