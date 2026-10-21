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Success Story : आयटीतील लाखोंची नोकरी सोडली, वडिलांनी ८ वर्षे बोलणं केलं बंद; आज उभी केली १,५०० कोटींची कंपनी, हजारो शेतकऱ्यांचे बदलले जीवन

Organic Dairy Business : व्यवसाय उभारण्यासाठी अनेक अडचणींचा सामना करावा लागला.शेतकऱ्यांना नियमित उत्पन्न मिळावे आणि सेंद्रिय दुग्धव्यवसायाला चालना मिळावी, या उद्देशाने कंपनी सुरू केली.
From Wipro IT Career to Organic Farming Entrepreneurship

From Wipro IT Career to Organic Farming Entrepreneurship

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

Lessons for Young Entrepreneurs From Shashi Kumar’s Journey : बेंगळुरूतील शशी कुमार यांचा प्रवास तरुणांसाठी प्रेरणादायी ठरत आहे. आयटी क्षेत्रातील स्थिर आणि चांगल्या पगाराची नोकरी सोडून त्यांनी कृषी क्षेत्रात व्यवसाय सुरू करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, त्यांच्या या निर्णयाला कुटुंबाचा विरोध सहन करावा लागला. स्वतः शेतकरी असलेल्या त्यांच्या वडिलांना मुलाने शेतीऐवजी सुरक्षित नोकरी करावी, अशी अपेक्षा होती. त्यामुळे शशी कुमार यांच्या निर्णयामुळे वडिलांशी त्यांचे जवळपास आठ वर्षे बोलणे बंद झाले. तरीही त्यांनी आपले ध्येय सोडले नाही. आज त्यांनी स्थापन केलेली ‘अक्षयकल्प ऑरगॅनिक’ ही कंपनी सेंद्रिय दुग्धव्यवसाय क्षेत्रातील एक ओळखले जाणारे नाव बनली आहे.

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