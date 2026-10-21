Success Story : आयटीतील लाखोंची नोकरी सोडली, वडिलांनी ८ वर्षे बोलणं केलं बंद; आज उभी केली १,५०० कोटींची कंपनी, हजारो शेतकऱ्यांचे बदलले जीवन

Lessons for Young Entrepreneurs From Shashi Kumar’s Journey : बेंगळुरूतील शशी कुमार यांचा प्रवास तरुणांसाठी प्रेरणादायी ठरत आहे. आयटी क्षेत्रातील स्थिर आणि चांगल्या पगाराची नोकरी सोडून त्यांनी कृषी क्षेत्रात व्यवसाय सुरू करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, त्यांच्या या निर्णयाला कुटुंबाचा विरोध सहन करावा लागला. स्वतः शेतकरी असलेल्या त्यांच्या वडिलांना मुलाने शेतीऐवजी सुरक्षित नोकरी करावी, अशी अपेक्षा होती. त्यामुळे शशी कुमार यांच्या निर्णयामुळे वडिलांशी त्यांचे जवळपास आठ वर्षे बोलणे बंद झाले. तरीही त्यांनी आपले ध्येय सोडले नाही. आज त्यांनी स्थापन केलेली ‘अक्षयकल्प ऑरगॅनिक’ ही कंपनी सेंद्रिय दुग्धव्यवसाय क्षेत्रातील एक ओळखले जाणारे नाव बनली आहे. .१३ वर्षांच्या आयटी करिअरनंतर घेतला मोठा निर्णयशशी कुमार यांनी आपल्या कारकिर्दीतील सुमारे १३ वर्षे आयटी क्षेत्रात काम केले. त्यांनी विप्रोसारख्या नामांकित कंपनीतही काम केले होते. मात्र, शेतकरी कुटुंबात वाढल्यामुळे त्यांना शेतकऱ्यांच्या आर्थिक अडचणींची जवळून जाणीव होती. शेती करूनही अनेक शेतकऱ्यांना अपेक्षित उत्पन्न मिळत नसल्याचे त्यांनी पाहिले होते. शेतकऱ्यांना उत्पन्नाचा शाश्वत स्रोत मिळावा आणि शेतीकडे फायदेशीर व्यवसाय म्हणून पाहता यावे, या उद्देशाने त्यांनी २०१० मध्ये नोकरी सोडून स्वतःचा व्यवसाय सुरू करण्याचा निर्णय घेतला..वडिलांचा विरोध, व्यवसायात आर्थिक संकटेशशी कुमार यांच्या निर्णयामुळे त्यांच्या कुटुंबात नाराजी निर्माण झाली. शेतीतील कष्ट मुलांच्या वाट्याला येऊ नयेत, यासाठी वडिलांनी त्यांना शिक्षण घेऊन चांगली नोकरी करण्यास प्राधान्य दिले होते. त्यामुळे शशी यांनी पुन्हा कृषी क्षेत्रात पाऊल टाकल्याने वडील नाराज झाले. परिणामी, दोघांमधील संवाद जवळपास आठ वर्षे बंद राहिला..दुसरीकडे, व्यवसाय सुरू केल्यानंतर शशी कुमार यांना अनेक आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागला. कंपनी टिकवून ठेवण्यासाठी त्यांना मोठा संघर्ष करावा लागला. उपलब्ध माहितीनुसार, व्यवसायाला सावरण्यासाठी त्यांनी पत्नीच्या ३० लाख रुपयांच्या बचतीचाही वापर केला. अनेक अडथळे आले, तरी त्यांनी व्यवसाय वाढवण्याचे प्रयत्न सुरूच ठेवले..MPSC Success Story: एक एकर शेती, आई-वडिलांची मजुरी अन् पूजाची जिद्द; चौथ्या प्रयत्नात MPSC परीक्षेत महसूल सहाय्यकपदी यश, जिद्दीची यशोगाथा.आज १,५०० कोटींचे मूल्यांकन शशी कुमार यांनी बेंगळुरूमध्ये ‘अक्षयकल्प ऑरगॅनिक’ची स्थापना केली. या व्यवसायाचा उद्देश केवळ दूध आणि दुग्धजन्य पदार्थांची विक्री करणे नव्हता, तर शेतकऱ्यांना चांगले आणि नियमित उत्पन्न मिळवून देणे हा होता. त्यासाठी कंपनीने सेंद्रिय पद्धतीने दूध आणि दुग्धजन्य पदार्थांचे उत्पादन करण्यावर भर दिला..मिळालेल्या अहवालांनुसार, अक्षयकल्प ऑरगॅनिक सुमारे २,८०० शेतकऱ्यांसोबत काम करते. कंपनीची वार्षिक उलाढाल ६०० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक असून, तिचे अंदाजे मूल्यांकन १,५०० कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचले आहे. कंपनीची मासिक उलाढाल सुमारे ६० कोटी रुपये असल्याचेही सांगितले जाते..Success Story: दोन चिमुकल्यांसाठी आईची जिद्द! पतीचे निधन अन् बनल्या इंडो-तिबेटियन बॉर्डर पोलिस, सोनल सोनावणे यांची प्रेरणादायी भरारी...शशी कुमार यांचा प्रवास दाखवून देतो की, योग्य व्यावसायिक दृष्टिकोन, सातत्यपूर्ण प्रयत्न आणि शेतकऱ्यांच्या गरजांवर लक्ष केंद्रित केल्यास पारंपरिक कृषी क्षेत्रातही मोठी व्यावसायिक संधी निर्माण होऊ शकते. एकेकाळी कुटुंबाच्या विरोधाला सामोरे जाणाऱ्या शशी यांनी आपल्या निर्णयातून सेंद्रिय दुग्धव्यवसायात स्वतंत्र ओळख निर्माण केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.