Sheela Dahima Viral Video: मध्य प्रदेशातल्या श्योपूर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी शीला दाहिमा पुन्हा एकदा आपल्या वेगळ्या आणि हटके अंदाजामुळे चर्चेत आल्या आहेत. यावेळी त्यांची चर्चा कोणत्याही प्रशासकीय निर्णयामुळे किंवा शासकीय कार्यक्रमामुळे नव्हे, तर आपल्या गायनाच्या छंदामुळे होत आहे..सर्वसाधारणपणे जिल्हाधिकारी म्हटले की प्रशासकीय जबाबदाऱ्या, बैठका, पाहणी दौरे आणि सरकारी योजनांची अंमलबजावणी अशीच ओळख असते. मात्र, शीला दाहिमा यांचा हा अंदाज त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाची एक वेगळी बाजू सर्वांसमोर आणत आहे. यापूर्वीही त्यांचे गाण्यांचे व्हिडीओ सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय ठरले होते आणि आता त्यांच्या या नवीन व्हिडीओने सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले आहे..Dr. Tanaji Sawant : सावंतांची मंत्रिमंडळात पुनरागमनाची चर्चा जोरात; धाराशिवला पुन्हा लाल दिव्याची प्रतीक्षा! २८ किंवा २९ नोव्हेंबरला मंत्रिमंडळ विस्ताराची शक्यता.दाहिमा यांचे एक गाणे सोशल मीडियावर वेगाने व्हायरल होत असून या व्हिडीओमध्ये त्या एका लोकप्रिय हिंदी चित्रपटातील गाण्याच्या ओळी गाताना पाहायला मिळत आहेत. या व्हायरल व्हिडीओमध्ये कलेक्टर शीला दाहिमा बॉलीवूडमधील गाजलेल्या 'दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड' या गाण्याच्या ओळी गुणगुणताना दिसत आहेत..Farmer Agitation : धुळे-सोलापूर महामार्गावर पुन्हा शेतकऱ्यांचा ‘एल्गार’; खुद्द आयजी वीरेंद्र मिश्राच तासभर ट्रॅफिकमध्ये अडकले.त्यांनी गाणे सादर करण्याचा हा सहज आणि वेगळा अंदाज लोकांना चांगलाच भावला आहे. सोशल मीडियाच्या विविध माध्यमांवर हा व्हिडीओ मोठ्या प्रमाणात शेअर केला जात असून त्यावर विविध प्रतिक्रिया उमटत आहेत. व्हिडीओवर येणाऱ्या कमेंट्समध्ये अनेक जण त्यांच्या या मनमोकळ्या आणि आनंदी स्वभावाचे कौतुक करत आहेत..एका प्रशासकीय अधिकाऱ्याच्या व्यक्तिमत्त्वातील हा वेगळा पैलू अनेकांना आवडल्याचे दिसून येते. सोशल मीडियावर व्हायरल होणाऱ्या या व्हिडीओवरून वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया येत असल्या, तरी कलेक्टर शीला दाहिमा यांचे हे गाणे श्योपूरसह संपूर्ण देशभरात चर्चेत आले आहे.