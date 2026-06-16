Chhatrapati Shivaji Maharaj: मध्यरात्री लाल महालात घडलं असं काही... Viral AI VIDEO पाहून सगळेच थक्क... शिवरायांचा पहिला 'सर्जिकल स्ट्राइक'

छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या लाल महालातील धाडशी छाप्याला जगातील पहिला सर्जिकल स्ट्राइक म्हणून सादर करणारा सिनेमॅटिक AI व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाला आहे. या व्हिडिओत शिवरायांच्या गनिमी काव्याला आधुनिक कमांडो ऑपरेशन्सशी जोडून दाखवण्यात आले आहे, ज्यामुळे युवा पिढीमध्ये प्रचंड चर्चा सुरू झाली आहे..५ एप्रिल १६६३ रोजी पुण्यातील लाल महालात मुगल सरदार शाहिस्तेखानावर (औरंगजेबचा मामा) झालेला हल्ला हा केवळ एक सैनिकी कारवाई नव्हती, तर रणनीतीचा उत्कृष्ट नमुना होता. शाहिस्तेखानाने सुमारे सव्वा लाख सैन्य घेऊन पुणे काबीज केले होते. त्याने शिवाजी महाराजांचे बालपणीचे निवासस्थान असलेल्या लाल महालात आपला तळ ठोकला. महाराजांनी रात्रीच्या अंधाराचा फायदा घेत, लग्नाच्या मिरवणुकीचा बहाणा करून छोट्या तुकडीसह शहरात प्रवेश केला..महाराजांच्या सैनिकांनी भिंतीत भोक पाडून महालात घुसण, स्वयंपाक घरातील रक्षकांना शांत केले आणि शाहिस्तेखानाच्या खोलीपर्यंत पोहोचले. झोपेत असलेल्या खानावर अचानक हल्ला झाला. खान जेव्हा खिडकीतून उडी मारून पळू लागला, तेव्हा शिवरायांच्या तलवारीने त्याचे तीन बोटे तोडली. खानाचा मुलगा अब्दुल फतेह खानसह अनेक साथीदार मारले गेले. हा हल्ला इतका अचूक आणि वेगवान होता की, मुगल छावणीत गोंधळ उडाला, पण महाराज आपल्या तुकडीसह सुरक्षित माघारी फिरले..Shivaji Maharaj Video: इतिहास जिवंत झाला! शिवराज्याभिषेकापासून रायगडच्या 3D मॅपिंगपर्यंत… 2025 मध्ये AI ने घडवलेले शिवरायांचे थरारक क्षण.व्हिडिओमध्ये सांगितले आहे की, अफजल खानाच्या वधाप्रमाणेच लाल महालातील कारवाईतही 'सर्जिकल स्ट्राइक'चे तत्त्व दिसते, लक्ष्यित हल्ला, न्यूनतम सैन्य, जास्तीत जास्त परिणाम आणि त्वरित माघार. गनिमी काव्याच्या माध्यमातून शिवरायांनी सैन्याला दिव्यदृष्टी दिली. ४०० वर्षांपूर्वी अमलात आणलेली ही रणनीती आजच्या भारतीय सैन्यात शिकवली जाते..या छाप्याचे लष्करी परिणाम मोठे होते. शाहिस्तेखानाला दिल्लीला पळावे लागले आणि मुगलांची दक्षिणेकडील मोहीम कमकुवत झाली. याच धैर्याने पुढे सिंहगड, सुरत यांसारख्या मोहिमा यशस्वी झाल्या. व्हिडिओत आधुनिक कमांडो ऑपरेशन्स (जसे की २०१६ चा सर्जिकल स्ट्राइक)शी साम्य दाखवताना गनिमी काव्य म्हणजे 'शत्रूच्या घरात शिरून त्याला जखमी करणे आणि न दिसता बाहेर पडणे' असे स्पष्ट केले आहे..Shivaji Maharaj Navy : होर्मुज जवळ पोहचली होती शिवरायांची जहाजे! चक्क 'या' देशात पोहचलं होतं मराठा आरमार! ३ मोठ्या ऐतिहासिक नोंदी.डिस्क्लेमर:हा व्हिडिओ कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) च्या माध्यमातून साकारलेली एक सर्जनशील कलाकृती आहे, ज्यामध्ये इतिहास, कल्पनाशक्ती आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा सुंदर संगम अनुभवायला मिळतो. या व्हिडिओतील सर्व दृश्ये, पात्रे आणि प्रसंग हे AI द्वारे निर्मित असून त्यांचा उद्देश केवळ ऐतिहासिक प्रेरणा आणि कलात्मक सादरीकरण आहे. विशेषतः, छत्रपती शिवाजी महाराजांचे दर्शविलेले रूप हे कोणत्याही अधिकृत किंवा ऐतिहासिक पुराव्यावर आधारित नसून, AI ने तयार केलेले एक काल्पनिक कलात्मक प्रतीक आहे. कृपया या व्हिडिओकडे ऐतिहासिक दस्तऐवज म्हणून नव्हे, तर सर्जनशील आणि प्रेरणादायी निर्मिती म्हणून पाहावे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.