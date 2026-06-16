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Chhatrapati Shivaji Maharaj: मध्यरात्री लाल महालात घडलं असं काही... Viral AI VIDEO पाहून सगळेच थक्क... शिवरायांचा पहिला 'सर्जिकल स्ट्राइक'

AI Video Reimagines Shivaji Maharaj Historic Lal Mahal Raid Through Cinematic Storytelling : छत्रपती शिवाजी महाराजांनी १६६३ मध्ये लाल महालात शाहिस्तेखानावर केलेल्या ऐतिहासिक छाप्याची AI तंत्रज्ञानाच्या मदतीने सिनेमॅटिक पुनर्कल्पना करणारा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे.
Shivaji Maharaj's Lal Mahal Raid Reimagined in Viral AI Cinematic Video

Shivaji Maharaj's Lal Mahal Raid Reimagined in Viral AI Cinematic Video

esakal

Sandip Kapde
Updated on

छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या लाल महालातील धाडशी छाप्याला जगातील पहिला सर्जिकल स्ट्राइक म्हणून सादर करणारा सिनेमॅटिक AI व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाला आहे. या व्हिडिओत शिवरायांच्या गनिमी काव्याला आधुनिक कमांडो ऑपरेशन्सशी जोडून दाखवण्यात आले आहे, ज्यामुळे युवा पिढीमध्ये प्रचंड चर्चा सुरू झाली आहे.

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