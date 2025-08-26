Video : हे फक्त पाकिस्तानमध्येच शक्य आहे! चालत्या ट्रेनवर हल्ला करून हिसकावला मोबाईल, धक्कादायक व्हिडिओ व्हायरल

पाकिस्तानमधील एक व्हिडिओ सोशल मिडियावर खूप व्हायरल होतोयज्यामध्ये धावत्या ट्रेनमधून मोबाइल चोरीची घटना दाखवली आहे. रेल्वे रुळाजवळ उभ्या असलेल्या व्यक्तीने पाइपने हल्ला करून प्रवाशाचा मोबाइल हिसकावला..Trending Video : एका व्हिडिओने सध्या सोशल मिडियावर धुमाकूळ घातला आहे. हा व्हिडिओ पाहून अनेकजण खिल्ली उडवत आहेत, तर काही लोक देशाच्या यंत्रणेवर प्रश्न उचलत आहेत. हा पाकिस्तानमधील एक धक्कादायक पण मजेशीर व्हिडिओ आहे..या व्हिडिओमध्ये तुम्ही पाहू शकता की रेल्वे रुळावरून एक रेल्वे वेगाने धावत आहे. ट्रॅकला लागूनच एक व्यक्ती हातात मोठी पाइप घेऊन उभा आहे. ट्रेनच्या आत बसलेले काही प्रवासी ट्रेनच्या दरवाजाजवळ उभे राहून मोबाइलवर व्हिडिओ शूट करत आहेत, बाहेरचे दृश्य चित्रित करत आहेत आणि अचानक तो ट्रॅकच्या जवळ उभा असलेला व्यक्ती धावत्या ट्रेनच्या दारात उभारलेल्या व्यक्तींवर हल्ला करतो..Chakki Bridge Video : पत्त्यांच्या बंगल्याप्रमाणे कोसळला 90 वर्षे जुना पूल; माणसं, गाड्या सगळंकाही...,धक्कादायक व्हिडिओ समोर.त्यापैकी एका प्रवाशाच्या हातावर पाइपने जोरदार हल्ला करतो आणि त्या व्यक्तीचा मोबाइल खाली पडतो आणि हल्ला करणारी व्यक्ती तो मोबाइल घेऊन पळ काढते. हा मारा इतका तीव्र होता की ती पाइप अर्ध्यातून फुटते. ही घटना इतकी क्षणात घडते की कुणाला काहीच कळत नाही. या व्हिडिओवर हजारो कमेन्ट आल्या आहेत. हा व्हिडिओ 'हे फक्त पाकिस्तानमध्येच घडू शकते, पाकिस्तान नॉट फॉर बिगेनर्स' या मजकुराने शेअर करण्यात आला आहे.Dharashiv Video : किती भयानक आहे हे! प्रवाशी घेऊन जाणाऱ्या चालत्या एसटी बसला आग लागली, धक्कादायक व्हिडिओ व्हायरल.अनेकजण म्हणत आहेत की हा व्हिडिओ पाकिस्तानमधील नसून बांगलादेशमधील आहे. हा व्हिडिओ नेमका कुठून आहे याविषयी काहीच स्पष्टता नाहीये , पण ही घटना नक्कीच मन विचलित करणारी आहे.FAQs 1. What is the viral video from Pakistan about?पाकिस्तानमधील व्हायरल व्हिडिओ कशाबद्दल आहे?हा व्हिडिओ धावत्या ट्रेनमधील एका प्रवाशाचा मोबाइल चोरीचा आहे, जिथे एका व्यक्तीने पाइपने हल्ला करून मोबाइल हिसकावला.2. Where did the mobile theft incident in the video occur?व्हिडिओमधील मोबाइल चोरीची घटना कुठे घडली?ही घटना पाकिस्तानातील रेल्वे रुळावर, धावत्या ट्रेनच्या दरवाजाजवळ घडली.3. Why has the video gone viral on social media?हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर का व्हायरल झाला?हा व्हिडिओ त्याच्या धक्कादायक आणि मजेशीर स्वरूपामुळे आणि "पाकिस्तान नॉट फॉर बिगिनर्स" या मजकुरामुळे व्हायरल झाला.4. What was the reaction of viewers to the video?व्हिडिओबद्दल प्रेक्षकांची प्रतिक्रिया काय होती?व्हिडिओवर हजारो कमेंट्स आल्या, लोकांनी याला मजेशीर आणि धक्कादायक म्हटले आहे.5. What happened to the pipe used in the attack?हल्ल्यासाठी वापरलेली पाइप काय झाली?हल्ल्यादरम्यान पाइप अर्ध्यातून तुटली आणि चोराने मोबाइल घेऊन पळ काढला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.