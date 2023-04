By

Twin Sisters : जुळ्या बहिणी किंवा जुळ्या भावांचे अनेक प्रकरणे तुम्ही वाचली असावीत. काही प्रकरणांमध्ये तुम्ही जुळ्या बहिणी किंवा जुळ्या भावांचे बॉडिंग तर काही प्रकरणांमध्ये त्यांच्या अनोख्या सवयी वाचल्या असतील पण सध्या दोन जुळ्या बहिणी चर्चेचा विषय आहे कारण या जुळ्या बहिणी सर्वकाही शेअर करतात पण धक्कादायक म्हणजे बॉयफ्रेंडसुद्धा शेअर करतात.

तुम्ही म्हणाल, हे कसं शक्य आहे? पण हे खरंय. (shocking this twins sister share boyfriend bed and everything )

या दोन बहिणींचे नाव अन्ना आणि लूसी आहे. यांना World’s most identical Twins म्हणूनही ओळखले जाते. ऑस्ट्रेलियाच्या पर्थमध्ये राहणाऱ्या जुळ्या बहिणी अन्ना आणि लूसीने आणखी हूबेहूब दिसण्यासाठी कॉस्मेटीक सर्जरी केली. त्यासाठी त्यांनी जवळपास १ कोटी ७६ लाख रुपये खर्च केले.

या दोन्ही जुळ्या बहिणी चर्चेत येण्याचं कारण म्हणजे त्या एकच बॉयफ्रेंड शेअर करतात. विशेष म्हणजे बॉयफ्रेंडवरुन त्यांच्यामध्ये कधी भांडणही होत नाही. एवढंच काय तर इतका मेकओवर केल्यामुळे दोन्ही बहिणींना खेदही वाटतो.

या जुळ्या बहिणींचं वय ३३ वर्ष असून सोशल मीडियावर त्यांचे अनेक फोटो व्हायरल होत आहे. अनेकदा त्यांना ट्रोललाही सामोरे जावे लागले. जास्त मेकओवर केल्याचं त्यांना वाईट वाटतं. त्यामुळे या दोघींनी आयब्रो आणि लिप टॅटू हटविण्याचा निर्णय घेतलाय. सोबतच त्यांनी हा पण निर्णय घेतलाय की ते कधी फेस इंजेक्शन घेणार नाही.