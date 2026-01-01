Trending News

Viral Video: नवीन वर्षाच्या सुरुवातीला सिद्धीविनायक बाप्पाच्या दर्शनासाठी भाविकांची अलोट गर्दी, रांग पाहून बसेल धक्का

Viral Video: नवीन वर्षाच्या सुरुवातीला अनेक भाविकांनी सिद्धीविनायक बाप्पाच्या दर्शनासाठी अलोट गर्दी केली. याचा व्हिडिओ पाहून तुम्हीही थक्क व्हाल.
Viral Video:

Viral Video:

Sakal

Puja Bonkile
Updated on

Viral Video: नवीन वर्षाची सुरुवात अनेक लोक मंदिरात दर्शन घेऊन करतात. मुंबईतील श्री सिद्धिविनायक,महालक्ष्मी, मुंबादेवी आणि बाबूलनाथ मंदिरांमध्ये भाविकांची अलोट गर्दी पाहायला मिळाली. सिद्धीविनायक मंदिरात नवीन वर्षाच्या पहिल्या दिवशी भाविकांची गर्दी पाहायला मिळाली. याचा व्हिडिओ सोशल मिडियावर तुफान व्हायरल होत आहे.

Loading content, please wait...
pune
viral
Mumbai
Video
Video Clip
Lord Ganesha
video viral
(video)
viral video
viral post
Viral social media trends

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com