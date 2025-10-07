Trending News

Viral News: साहेब मला वाचवा ! बायको रात्री नागिन बनते अन्... घाबरलेल्या नवऱ्याच्या विनंतीने अधिकाऱ्यासह सगळेच चक्रावले

viral News : पोलिसांनी हे प्रकरण मानसिक आजार किंवा भीतीशी संबंधित असल्याची शक्यता वर्तवली. स्थानिकांचे म्हणणे आहे की पती-पत्नीमध्ये यापूर्वीही वाद झाले आहेत. या विचित्र घटनेने सोशल मीडियावर चर्चेचा भडका उडवला आहे.
Yashwant Kshirsagar
Updated on

चित्रपट आणि टीव्ही मालिकांमध्ये तुम्ही नाग आणि नागिनीच्या अनेक कथा ऐकल्या असतील, पण प्रत्यक्षात असा दावा कोणी केला आहे का? उत्तर प्रदेशातील सीतापूर जिल्ह्यातील एका व्यक्तीने जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांसमोर एक विचित्र दावा करून सर्वांना आश्चर्यचकित केले. बायको रात्री नागिन बनते आणि त्याला डसण्याचा प्रयत्न करते, असा त्याचा दावा आहे.

Social Media
snake
wife and husband
viral video
Viral Snake Video

