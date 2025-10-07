Viral News: साहेब मला वाचवा ! बायको रात्री नागिन बनते अन्... घाबरलेल्या नवऱ्याच्या विनंतीने अधिकाऱ्यासह सगळेच चक्रावले

चित्रपट आणि टीव्ही मालिकांमध्ये तुम्ही नाग आणि नागिनीच्या अनेक कथा ऐकल्या असतील, पण प्रत्यक्षात असा दावा कोणी केला आहे का? उत्तर प्रदेशातील सीतापूर जिल्ह्यातील एका व्यक्तीने जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांसमोर एक विचित्र दावा करून सर्वांना आश्चर्यचकित केले. बायको रात्री नागिन बनते आणि त्याला डसण्याचा प्रयत्न करते, असा त्याचा दावा आहे. .ही विचित्र घटना सीतापूरच्या महमूदाबाद मध्ये घडली. समाधान दिनी अधिकारी सार्वजनिक तक्रारी ऐकत होते. अचानक, मेराज नावाचा एक माणूस आला आणि म्हणाला, "साहेब, माझी पत्नी रात्रीनागिन बनते आणि मला घाबरवते. मला रात्री झोप येत नाही!" मेराजने स्पष्ट केले की त्याची पत्नी, नसीमुन, राजपूर गावातील रहिवासी, मानसिकदृष्ट्या अस्वस्थ आहे. त्याने सांगितले की त्याचे जबरदस्तीने लग्न लावण्यात आले होते आणि आता तो तिचे दररोज रात्री भयानक रूप पाहतो. हे ऐकून उपस्थित अधिकारी आणि कर्मचारी स्तब्ध झाले..अंधश्रद्धा की मानसिक आजार? जिल्हा दंडाधिकारी अभिषेक यांनी तक्रार ऐकल्यानंतर ताबडतोब कोतवाली पोलिसांना चौकशीचे आदेश दिले. अधिकाऱ्यांनी मान्य केले की हे प्रकरण मानसिक त्रास किंवा भीतीचे परिणाम असू शकते, परंतु हा विचित्र तक्रार पहिल्यांदाच ऐकायला मिळाला. स्थानिकांचे म्हणणे आहे की मेराजने यापूर्वी त्याच्या पत्नीशी अनेक वेळा भांडण केले आहे, परंतु यावेळी त्याच्या तक्रारीने सर्वांचे लक्ष वेधले..सोशल मीडियावर चर्चा घटना उघडकीस आल्यानंतर, ही बातमी सोशल मीडियावर झपाट्याने व्हायरल झाली. लोक विविध गोष्टींबद्दल अंदाज लावत आहेत - काही जण म्हणतात की हे मानसिक तणावाचे परिणाम आहे, तर काही जण याला "सर्पाचा शाप" म्हणत आहेत. परंतू तपासानंतरच सत्य समोर येईल. सध्या, दोन्ही पक्षांची चौकशी केली जात आहे. असे पोलिसांना सांगितले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.