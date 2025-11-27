Palash Muchhal Mary D’Costa Chat : "होय, आम्ही चॅटींग केलं!" स्मृती मानधना–पलाश मुच्छल लग्न वादातल्या 'त्या' मुलीचा खळबळजनक खुलासा

Mary-dcosta Chat Clarification : इंटरनेटवर सध्या सांगलीची महिला क्रिकेटपटू स्मृती मानधना आणि संगीतकार पलाश मुच्छल यांचे लग्न पुढे ढकलल्यानंतर अनेक अफवा उत आले आहे. दरम्यान मेरी डी'कोस्टा या मुलीमुळे हे लग्न थांबल्याची चर्चा सोशल मीडियावर सुरू झाली. पलाश मुच्छल आणि मेरी डी'कोस्टा यांच्यातील चॅट्सचे स्क्रीनशॉट्स सोशल मीडियावर व्हायरल झाले होते. डी'कोस्टाने हे चॅट्स रेडिटवर पोस्ट केले होते, अशी माहिती समोर आली. नंतर ते खाते बंद करण्यात आले, पण स्क्रीनशॉट्स सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्याने जोरदार चर्चा रंगली आहे..यासगळ्यावर मेरी डी कोस्टाने इन्स्टाग्रामच्या माध्यमातून झालेल्या घटनेवर स्पष्टीकरण दिले आहे. “एप्रिल २९ ते मे ३०, २०२५ दरम्यान आमचे चॅट्स झाले. म्हणजे फक्त एका महिन्याचा संपर्क होता. मी त्याला कधीही भेटले नाही आणि कोणत्याही प्रकारे संबंध राहिला नाही. मी जुलैलाच हे चॅट्स शेअर केले होते, पण त्यावेळी लोकांना पलाश कोण आहे हे माहितच नव्हते, त्यामुळे त्याकडे लक्ष गेले नाही. मी कोरिओग्राफर नाही. माझी पलाशने कोणतीही फसवणूक केली नाही. ती दुसरी मुलगी आहे. लोक दोन्ही गोष्टी एकत्र करून चुकीच्या गोष्टी पसरवत आहेत. यासाठी मला याचा खुलासा करावा लागत आहे". अशी माहिती डी कोस्टाने दिली आहे..स्मृती आणि पलाश यांचे लग्न सांगलीमध्ये २३ नोव्हेंबरला होणार होते. साखरपुडा, संगीत, हळदीचे कार्यक्रमही झाले. पण लग्नाआधीच स्मृतीच्या वडिलांची तब्येत बिघडल्याने त्यांना रुग्णालयात दाखल करावे लागले आणि समारंभ पुढे ढकलण्यात आला. त्यानंतर पलाशलाही सांगलीतील रुग्णालयात काही काळ दाखल करावे लागले होते. यानंतर तो तडकाफडकी मुंबईला निघून गेला. पलाशची आई अमिता यांनी तो विश्रांती घेत आहे. लवकरच आम्ही याबाबत सर्व माहिती देऊ असे त्या म्हणाल्या होत्या. यातच स्मृतीने तिच्या इन्स्टाग्रामवरील साखरपुडा आणि प्री-वेडिंगचे सर्व फोटो–व्हिडिओ काढून टाकल्याने चर्चांना उधाण आले आहे..Smriti Mandhana Video : "लग्न थांबवण्याचा निर्णय स्मृती मानधनाचा नाही पलाशचा!", 'अंदरकी बात' पलाशच्या आईनेच सांगितली....वडिलांना हृदयविकाराचा झटका आला असं म्हणत स्मृती पलाश यांचं लग्न अचानक पुढे ढकललं. परंतु आता याला वेगळं वळण लागलय. पलाशचे एका महिलेसोबतचे फ्लर्टी चॅट्सचे स्क्रीनशॉट सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. परंतु याबाबत कोणतीही अधिकृत माहिती समोर आली नसून सोशल मीडियावर ते स्क्रीनशॉट्स व्हायरल होत आहेत..ती महिला कोण?मेरी डी कोस्टा या महिलेनं इन्स्टाग्राम स्टोरीवर पलाशसोबत झालेल्या चॅट्सचे स्क्रीनशॉट्स शेअर केले आहेत. यामध्ये ती पलाश स्मृतीसोबतच्या त्याच्या लॉन्ग डिस्टेन्सबाबत बोलतेय. तसंच ती त्यांच्या टूर्ससंदर्भात उघडपणे बोलताना पहायला मिळतेय. या चॅटिंगमध्ये मेरीने पलाशला स्मृती आवडते का? असा प्रश्न केला. त्यावर त्याने ते उत्तर देणं टाळल्याचं चॅटमधून दिसून येतय..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.