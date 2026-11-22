हरियाणातील सोनीपत येथून एक धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. हुंड्यात मनासारखी कार न मिळाल्यामुळे दिल्ली पोलिसांमध्ये कार्यरत असलेल्या एका अधिकाऱ्याने लग्न मोडल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. कुलदीप असे या आरोपी अधिकाऱ्याचे नाव असून, त्याने ह्युंदाई ऑरा कारऐवजी मारुती ब्रेझा कारची मागणी केल्याचे वधूपक्षाचे म्हणणे आहे. या प्रकरणी दोन्ही बाजूंनी पोलिसांकडे तक्रार दाखल केली आहे.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा .मिळालेल्या माहितीनुसार, २० नोव्हेंबर रोजी सोनीपत येथे हा विवाह सोहळा पार पडणार होता. वधूच्या कुटुंबीयांनी हुंड्यात देण्यासाठी सुमारे ९.५ लाख रुपये किमतीची ह्युंदाई ऑरा कार बुक केली होती. मात्र, लग्नाच्या काही दिवस आधी कुलदीपने ही कार नको, तर सुमारे १३ लाख रुपये किमतीची मारुती ब्रेझा कार हवी, अशी मागणी केल्याचा आरोप आहे. वधूच्या वडिलांनी ब्रेझा कार बुक करण्याचा प्रयत्न केला; मात्र लग्नासाठी कमी वेळ शिल्लक असल्याने कार उपलब्ध होऊ शकली नाही. यानंतर कुलदीपने लग्न मोडल्याचे वधूपक्षाने म्हटले आहे..लग्नाच्या तयारीसाठी २५ ते ३० लाखांचा खर्चवधूचे वडील सुभाष यांच्या म्हणण्यानुसार, सहा महिन्यांपूर्वी लग्न निश्चित झाले होते. तेव्हापासून वरपक्षाकडून कार आणि दागिन्यांची मागणी केली जात होती. वरासाठी दोन तोळ्यांची सोन्याची साखळी, त्याच्या आईसाठी चार तोळ्यांचे सोन्याचे कानातले आणि चांदीचे पैंजण देण्याचे ठरले होते. तसेच वराच्या मोठ्या भावासाठी आणि वहिनीसाठीही दागिन्यांची मागणी करण्यात आली होती. याशिवाय फर्निचर देण्याचेही ठरले होते. या सर्व तयारीसाठी वधूपक्षाने २५ ते ३० लाख रुपये खर्च केल्याचा दावा केला आहे..पुण्यात आणखी एक हुंडा बळी? विवाहितेचा संशयास्पद मृत्यू; १० तोळे सोन्याची मागणी केल्याचा आरोप, पतीला अटक .विवाहस्थळी पोहोचून कारची विचारणावधूच्या वडिलांनी केलेल्या आरोपानुसार, लग्नाच्या दिवशी वरात घेऊन येण्याऐवजी कुलदीप आपल्या आईसोबत साध्या कपड्यांत विवाहस्थळी पोहोचला. त्याने सर्वप्रथम ब्रेझा कारबाबत विचारणा केली. कारची व्यवस्था झाली नसल्याचे समजल्यानंतर त्याने वधूपक्षाशी वाद घातला. शिवीगाळ केल्याचा आणि वधूच्या भावाशीही वाद घातल्याचा आरोप आहे. वारंवार विनंती करूनही त्याने वरात आणण्यास नकार दिला आणि आईसोबत तेथून निघून गेला..या घटनेनंतर वधूच्या कुटुंबीयांनी पोलिसांकडे धाव घेतली असून, कुलदीप आणि त्याच्या कुटुंबीयांविरोधात कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. दुसरीकडे, दोन्ही बाजूंनी पोलिसांकडे तक्रारी दाखल झाल्याची माहिती आहे. या प्रकरणातील आरोपांची अधिकृत चौकशी आणि पुढील पोलीस कारवाईकडे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.