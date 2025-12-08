Video : शापित विमानतळ! तीन वर्षात पडलं बंद, आता पक्षीही फिरकत नाही; काय आहे रहस्य?

मागच्या काही वर्षात विमानप्रवास करणाऱ्या प्रवाशांची संख्या झपाट्यानं वाढली आहे. त्यामुळे विमानतळं अपुरी पडू लागली आहे. मुंबईसारख्या शहरात आता दुसरं आंतरराष्ट्रीय विमानतळही तयार करण्यात येत आहे. या विमानतळावरून लवकरच उड्डाणं सुरु होणार आहेत. मात्र एक असं विमानतळ आहे, जे सुरु होताच तीन वर्षात बंद पडलं. हे विमानतळ युरोपमध्ये असून रियल सिउदाद एयरपोर्ट असं विमानतळाचं नाव आहे. या विमानतळाला आता ‘शापित विमानतळ’ म्हणून ओळखलं जातं आहे. .मीडिया रिपोर्टनुसार, २००९ मध्ये हे विमानतळ सुरु करण्यात आलं होतं. त्यावेळी ते भव्य स्वरुपाचं विमानतळ होतं. यासाठी एकूण ११ हजार ३८३ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले होते. इतकच नाही, युरोपातील सर्वात मोठी ४.१ किलोमीटरची धावपट्टी विमानतळावर तयार करण्यात आली होती. तसेच दरवर्षी एक कोटी प्रवाशांना हाताळण्याची क्षमता या विमानतळाकडे होती. मात्र, हा प्रकल्प अयशस्वी ठरला..Spain Floods: स्पेनमध्ये हाहाकार! एका वर्षाचा पाऊस 8 तासात पडला, 95 जणांचा मृत्यू, मदतकार्य सुरू.हे विमानतळ स्पेनच्या राजधानीपासून २०० किमीवर बांधण्यात आलं होतं. त्यामुळे हे विमानतळ डबघाईला आहे.येथील सरकारने स्पेनच्या राजधानीपासून या विमानतळापर्यंत हायस्पीड ट्रेन सुरु करण्याचं जाहीर केलं होतं. त्यामुळे लोकांना वेळ वाचणार होता. मात्र, ही ट्रेन कधी सुरुच झाली नाही. त्यामुळे प्रवाशांची संख्या कमी झाली आणि विमान कंपन्यांनी माघार घेतली..Sleep Tourism Destinations: फिरा… पण झोपेसाठी! जाणून घ्या भारतातील 5 सुंदर 'स्लीप टुरिझम' डेस्टिनेशन्स .२०११ मध्ये शेवटच्या विमान कंपनीने या विमानतळावरून कामकाज बंद केलं आणि विमानतळ बंद पडलं. त्यासाठी हजारो कोटी पाण्यात गेले. तसेच या प्रोजेक्टवर तीन वर्षात 3100 कोटींपेक्षा अधिकचं कर्ज झालं. जेव्हा विमानतळ विकण्याची वेळ आली तेव्हा कोणीही यात रस दाखवला नाही. काही दिवसांनी एका चिनी कंपनीने ५८० कोटी रुपयांत विकण्यात आलं. सध्या या ठिकाणी विमानं दुरुस्त करण्याचं काम केलं जातं इतकंच नाही तर काही विमानं भंगारातदेखील काढली जातात. थोडक्यात आता हे गॅरेज आणि गोडाऊन रुपांतरीत झालं आहे. असं म्हणायला हरकत नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.