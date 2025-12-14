Sydney Beach Shooting : किंकाळ्या अन् जीव वाचवण्याची धडपड! सिडनीतील गोळीबाराचा थरकाप उडवणारा VIDEO समोर...

ऑस्ट्रेलियातील सिडनी दोघांनी अंदाधुंद गोळीबार केला आहे. रविवारी सकाळी बोडा बीचवर ही घटना घडली. या घटनेत १० जणांचा मृत्यू झाला असून अनेक जण जखमी झाले आहेत. या हनुक्का उत्सव सुरू असताना दोन अज्ञातांनी अचानक गोळीबार सुरु केला. त्यामुळे नागरिकांची धावपळ उडाली. या गोळीबारानंतरचा थरार कॅमेरात कैद झाला आहे. .या घटनेचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होतो आहे. यात व्हिडीओत नागरिकांच्या किंकाळ्या आणि स्वत:चा जीव वाचवण्यासाठीही धडपड दिसून येत आहे. यामध्ये गोळीबाराचा आवाज येत असून आणि सर्व नागरिक जीव वाचवण्यासाठी पळत आहेत. या गोळीबाराच्या घटनेनंतर सायरनदेखील वाजवण्यात आला आहे. ही घटना घडली तेव्हा या ठिकाणी १००० हून अधिक जण उपस्थित होते, अशी माहिती आहे..Sydney Shooting : ऑस्ट्रेलियातील सिडनीत दहशतवादी हल्ला? दोन अज्ञातांकडून अंदाधुंद गोळीबार; १० जणांचा मृत्यू.या घटनेबाबत न्यू साउथ वेल्स पोलिसांनी निवेदन जारी केलं आहे. या निवेदनात त्यांनी या परिसरात न जाण्याचं आवाहन केलं आहे. तसेच गोळीबार करणाऱ्या दोघांना ताब्यात घेतलं असल्याचंही त्यांनी सांगितलं. दोघांनी हा गोळबार नेमका का केला? यामागचा उद्देश काय? हा दहशतवादी हल्ला होता का? यादृष्टीने तपास सुरु असल्याचं पोलिसांनी सांगितलं आहे..Brown University Firing : परीक्षेवेळी गोळीबार, शेवटचा पेपर देणाऱ्या दोन विद्यार्थ्यांचा मृत्यू; ८ जण जखमी.ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान अँथनी अल्बानीज यांनी ही घटना धक्कादायक असल्याचं म्हटलं आहे. सध्या पोलीस आणि संबंधित यंत्रणात घटनास्थळी दाखल झाल्या असून त्यांनी बांडी बीच परिसरात सील केला आहे, असंही त्यांनी सांगितलं. आपण स्थानिक पोलीसांची चर्चा केली असून परिस्थितीवर लक्ष ठेवून आहोत, असंही ते म्हणाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.