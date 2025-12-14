Trending News

Sydney Beach Shooting : किंकाळ्या अन् जीव वाचवण्याची धडपड! सिडनीतील गोळीबाराचा थरकाप उडवणारा VIDEO समोर...

Sydney Bondi Beach Shooting Video : या घटनेचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होतो आहे. यात व्हिडीओत नागरिकांच्या किंकाळ्या आणि स्वत:चा जीव वाचवण्यासाठीही धडपड दिसून येत आहे.
ऑस्ट्रेलियातील सिडनी दोघांनी अंदाधुंद गोळीबार केला आहे. रविवारी सकाळी बोडा बीचवर ही घटना घडली. या घटनेत १० जणांचा मृत्यू झाला असून अनेक जण जखमी झाले आहेत. या हनुक्का उत्सव सुरू असताना दोन अज्ञातांनी अचानक गोळीबार सुरु केला. त्यामुळे नागरिकांची धावपळ उडाली. या गोळीबारानंतरचा थरार कॅमेरात कैद झाला आहे.

