Pak Rapper Indian Flag : पाक रॅपरने शो मध्ये फडकवला 'तिरंगा'! पाकिस्तानात संतापाची लाट, व्हिडिओ व्हायरल, काय घडलं नेमकं?

Pakistani Rapper Viral Video: भारत पाकिस्तान दुश्मनी फार जुनी आहे आणि या दुश्मनीमुळे दोन्ही देशात काही ना काही घटना घडतच असतात. अशीच एक घटना घडली असून सध्या सोशल मीडियावर तिने फार धुमाकूळ घातला आहे. नेपाळमधील काठमांडूमध्ये झालेल्या नुकत्याच एका कॉन्सर्टमध्ये पाकिस्तानी रॅपरने चक्क भारताचा झेंडा खांद्यावर घेतला आहे. हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर जोरदार व्हायरल झाला असून पाकिस्तानमध्ये त्याच्यावर टीकेची झोड उठली आहे. .तल्हा अंजुम या पाकिस्तानी रॅपरची काठमांडूमध्ये कॉन्सर्ट होती. तेव्हा मध्ये "कौन तल्हा" (Kaun Talha) हे गाणं गात असताना तिथे उपस्थित असलेल्या एका भारतीय फॅनने भारताचा झेंडा स्टेजवर फेकला. तेव्हा अंजुमने तो हवेतच पकडला, हातात हलवला आणि मग खांद्यावर ठेवून पुन्हा परफॉर्म करू लागला. काही सेकंदांतच याचा व्हिडिओ इंटरनेटवर पसरला आणि पाकिस्तानी मात्र यामुळे चिडले आहेत.भारत-पाकिस्तान यांच्यामध्ये अलीकडेच झालेल्या तणावपूर्व वातावरणामुळे पाकिस्तानातील बऱ्याच लोकांनी अंजुमवर "बेजबाबदार" वागणूक केल्याचा आरोप केला आहे. मे महिन्यात झालेल्या युद्धांनंतर दोन्ही ददेशांमध्ये कोणतीच संस्कृतिक देवाणघेवाण होत नाहीये. पहलगाममधील हल्ल्यांनंतर भारतात जवळपास सगळ्याच पाकिस्तानी कलाकारांचे सोशल मीडिया अकाऊंटही बंद केले आहेत. एवढंच नाही तर क्रीडा क्षेत्रातसुद्धा तणाव पाहायला मिळतो..सोशल मीडियावरील टीकायाच पार्श्वभूमीवर भारताचा झेंडा हातात घेतल्याने पाकिस्तानामध्ये त्याच्यावर 'इंडियन ऑडियन्सला खूष करण्याचा स्टंट' केल्याची टीका सुरू झाली आहे. काहींनी मात्र हे शांततेचा संदेश देणारे धाडसी पाऊल असल्याचं म्हणलं आहे..तल्हा अंजुमची प्रतिक्रिया"माझ्या मनात कोणासाठी द्वेष नाही. माझं आर्ट सीमा मानत नाही. भारतीय झेंडा घेतल्याने जर वाद होणार असेल, तरी मी पुन्हा तेच करेन. मला मीडिया, सरकार किंवा प्रोपगंडाची भीती नाही.".मात्र पत्रकार सय्यद एम. साद अहसन यांनी X वर लिहिलेल्या पोस्टमधील "तल्हा अंजुमवर आता फक्त बाटल्या नाही, आणखी बऱ्याच गोष्टी येणार आहेत." ही ओळ विशेष चर्चेचा भाग बनली आहे.