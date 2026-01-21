Trending News
Youtube News : यूट्यूबच्या हेल्थ टिप्स फॉलो करताय? 19 वर्षीय तरुणी व्हिडीओ पाहून वजन कमी करायला गेली अन् गमावला जीव, नेमकं काय घडलं?
Girl dies followed youtube tips for weight loss : मदुराईतील १९ वर्षीय मुलीने यूट्यूबवरील व्हिडिओ पाहून वजन कमी करण्यासाठी औषध खाल्ल्यानं तिचा मृत्यू झाल्याच्या घटनेनं खळबळ उडाली आहे. चुकीच्या माहितीला बळी पडून तरुणीने जीव गमावला आहे.
Weight Loss Medicine Suggested On YouTube Turns Fatal : सुंदर आणि फिट दिसण्याची इच्छा कोणाला नसते? आजच्या काळात कोणालाही शरीरावर थोडाही जाडेपणा नको असतो, कारण वाढलेल्या वजनामुळे अनेकदा स्वतःच्या शरीराबद्दल न्यूनगंड निर्माण होतो. मातर जाडेपणा हा केवळ सौंदर्याचा प्रश्न नसून ते अनेक आजारांचे घरही असते. अशा परिस्थितीत डॉक्टर किंवा आहारतज्ज्ञांचा महागडा सल्ला घेण्याऐवजी अनेक लोक सोशल मीडियाचा YouTube आणी Instagram आधार घेतात. डॉक्टरांची फी वाचवण्यासाठी आणि शॉर्टकट मार्गाने वजन कमी करण्याच्या नादात लोक स्वतःच्या जीवाशी खेळतात ज्याचे गंभीर परिणाम भोगावे लागतात.