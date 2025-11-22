Thar Stunt Viral Video : धावत्या थारच्या टपावर उभं राहून नाचत होती मुलं; समोरुन ट्रक येताच ड्रायव्हरने ब्रेक मारला अन्... थरारक व्हिडिओ

भारतीय तरुणांमध्ये थार कारची खूपच क्रेझ आहे. थारचे अनेक स्टंटही सोशल मीडियावर व्हायरल होत असतात, पण हरियाणामध्ये एक अनोखी घटना घडली आहे, ज्याचा व्हिडिओ आता सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे.काही तरुण धावत्या थारच्या टपावर उभे राहून नाचत होते पण ट्रक खाली चिरडण्यापासून बचावले. काही सेकंदात त्यांचे प्राण वाचवल्याबद्दल ट्रक ड्रायव्हरचे कौतुक केले जात आहे..सर सलामत तो पगडी पचास हे वाक्य एका व्हिडिओमध्ये खरे ठरताना दिसते. हरियाणाच्या नुह जिल्ह्यातील अपघाताचा हा व्हिडिओ तुमच्या काळजाचा ठोका चुकवेल.थारच्या छतावर उभे असलेल्या तीन मुलांचे प्राण थोडक्यात वाचले. या व्हिडिओमध्ये ट्रक ड्रायव्हरच्या कौशल्याची चर्चा केली जात आहे. व्हिडिओ पाहून हे तुमच्याही लक्षात येईल..Tejas Fighter Jet Crash: एअर शोमध्ये मोठा अपघात! भारताचे तेजस लढाऊ विमान कोसळले; थरारक व्हिडिओ व्हायरल.ट्रकच्या चाकांसमोर पडलेल्या तीन मुलांचा व्हिडिओ हृदयद्रावक आहे. तुम्हाला वाटेल की त्यांनी आपले प्राण गमावले आहेत, पण तसे नाही. व्हिडिओमध्ये थारच्या टपावर नाचणारी मुले ड्रायव्हरने ब्रेक मारताच समोर येणाऱ्या ट्रक खाली नाही तर ट्रकच्या अगदी समोर पडतात. अवघ्या काही सेकंदात ट्रक थांबतो आणि त्यांच्या जीव थोडक्यात वाचतो. .अपघाताच्या वेळी, थार आणि ट्रक अशा प्रकारे थांबवण्यात आले होते की तिन्ही मुले केवळ ट्रकखालीच नव्हे तर थारखालीही अडकली असती. पोलिस विभागाने या प्रकरणात कठोर कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले आहे. त्यांनी रीलसाठी आपला जीव धोक्यात न घालण्याचा सल्लाही दिला आहे. व्हिडिओ पाहिल्यानंतर, युजर्स तिन्ही मुलांना भाग्यशाली मानत आहेत. काही लोक ट्रक ड्रायव्हरलाही भाग्यशाली मानत आहेत, कारण जर मुले ट्रकखाली चिरडली असती तर ड्रायव्हर देखील या प्रकरणात अडकला असता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.