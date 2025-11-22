Trending News

Thar Stunt Viral Video : धावत्या थारच्या टपावर उभं राहून नाचत होती मुलं; समोरुन ट्रक येताच ड्रायव्हरने ब्रेक मारला अन्... थरारक व्हिडिओ

Thar Stunt Video : हा थरारक व्हिडिओ पाहून लोकांच्या काळजाचा ठोका चुकत आहे.सोशल मीडियावर ट्रक ड्रायव्हरच्या कौशल्याचे मोठे कौतुक होत आहे. पोलिसांनी कठोर कारवाईचे संकेत दिले असून रीलसाठी जीव धोक्यात न घालण्याचे आवाहन केले आहे.
Yashwant Kshirsagar
Updated on

भारतीय तरुणांमध्ये थार कारची खूपच क्रेझ आहे. थारचे अनेक स्टंटही सोशल मीडियावर व्हायरल होत असतात, पण हरियाणामध्ये एक अनोखी घटना घडली आहे, ज्याचा व्हिडिओ आता सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे.काही तरुण धावत्या थारच्या टपावर उभे राहून नाचत होते पण ट्रक खाली चिरडण्यापासून बचावले. काही सेकंदात त्यांचे प्राण वाचवल्याबद्दल ट्रक ड्रायव्हरचे कौतुक केले जात आहे.

Haryana
car
road accident
viral video

