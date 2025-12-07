Trending News

Snake Viral Video Rescue : गोडावूनमध्ये एकाचवेळी तीन घोणस; ‘स्नेक सेव्हर’ शिवानीचा अत्यंत विषारी साप पकडतानाचा थरारक व्हिडिओ...

Snake Saver Shivani Rescue : तीन घोणसांचा सामना! गोडावूनमध्ये झालेल्या या धोकादायक परिस्थितीत स्नेक सेव्हर शिवानीने दाखवलेली कौशल्यपूर्ण पकड पाहण्यासारखी. थरारक व्हिडिओ आता व्हायरल.
Dangerous Snake Rescue : कोल्हापूर सीमाभागात एक धक्कादायक पण तितकाच रोमांचक प्रकार घडला आहे. मनोहर पाटील यांच्या मुर्ती बनवण्याच्या गोडावूनमध्ये एक, दोन नव्हे तर तब्बल तीन घोणस साप एकाचवेळी दिसल्याने कामगारांची मोठी धांदल उडाली. सध्या सापांचा मिलनकाळ सुरू असल्याने अनेकदा दोन–तीन साप एकत्र दिसतात; पण कामाच्या जागी तीन घोणस दिसल्याने सर्वच जण घाबरून गेले.

