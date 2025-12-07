Snake Viral Video Rescue : गोडावूनमध्ये एकाचवेळी तीन घोणस; ‘स्नेक सेव्हर’ शिवानीचा अत्यंत विषारी साप पकडतानाचा थरारक व्हिडिओ...

Dangerous Snake Rescue : कोल्हापूर सीमाभागात एक धक्कादायक पण तितकाच रोमांचक प्रकार घडला आहे. मनोहर पाटील यांच्या मुर्ती बनवण्याच्या गोडावूनमध्ये एक, दोन नव्हे तर तब्बल तीन घोणस साप एकाचवेळी दिसल्याने कामगारांची मोठी धांदल उडाली. सध्या सापांचा मिलनकाळ सुरू असल्याने अनेकदा दोन–तीन साप एकत्र दिसतात; पण कामाच्या जागी तीन घोणस दिसल्याने सर्वच जण घाबरून गेले..या परिस्थितीत कामगारांनी तात्काळ निपाणी सीमाभागातील सर्पमित्र ‘स्नेक सेव्हर’ शिवानी हिला पाचारण केले. शिवानीने अत्यंत धीराने आणि तंत्रज्ञानाने तीनही घोणस सुरक्षितरीत्या पकडले. हा संपूर्ण प्रकार मोबाईलमध्ये कैद झाल्याने व्हिडिओ सोशल मीडियावर जोरदार व्हायरल होत आहे. शिवानीच्या धाडसाचे, शांततेचे आणि कौशल्याचे सर्वत्र कौतुक होत आहे..शिवानीने सांगितले की, मुर्ती तयार करण्याच्या गोडावूनमध्ये साप दिसल्याची माहिती मिळताच ती तिथे पोहोचली. “खूप किचकट, अरुंद आणि आडगळीच्या जागेत तीन घोणस आढळले. मी प्रथम आसपासचा स्क्रॅप बाजूला केला आणि सापांना बाहेर येण्यासाठी जागा तयार केली. त्यानंतर स्टीकचा वापर करून तिन्ही सापांना सुरक्षित पकडले,” असे शिवानीने सांगितले..शिवानीने नागरिकांना विशेष आवाहन केले की, “या काळात अनेक ठिकाणी साप एकत्र दिसतात. म्हणून आडगळीच्या, स्क्रॅप किंवा अंधाऱ्या कपारींमध्ये जाताना काळजी घ्या. सापांचा मिलनकाळ साधारणतः ऑक्टोबर ते फेब्रुवारी दरम्यान अधिक दिसून येतो. या काळात नर साप एकाच ठिकाणी जास्त संख्येने जमू शकतात. मादीच्या गंधानुसार नर साप एकत्र येतात, त्यामुळे एकाच ठिकाणी दोन–तीन किंवा अधिक साप दिसण्याची शक्यता वाढते. या काळात सापांचा हालचालीचा वेग आणि सक्रियता वाढते, त्यामुळे लोकांनी सावधगिरी बाळगणे आवश्यक असते". असे शिवानीने माहिती दिली..Viral Video: धमाल व्हायरल व्हिडिओ, माकडाने उधळल्या 500 च्या नोटा, पाहा मजेदार दृश्य!.घोणस (Russell’s Viper) सापाविषयी महत्त्वाची माहितीघोणस हा भारतातील अत्यंत धोकादायक आणि विषारी सापांपैकी एक आहे. शरीरावर असलेल्या गोल, साखळीसारख्या तपकिरी डागांमुळे तो सहज ओळखता येतो. स्वभावाने अतिशय चंचल आणि आक्रमक; धोक्याची जाणीव झाली तर जोराचा फुत्कार आणि हल्ला करतो. घोणसच्या दातातून सोडले जाणारे विष मुख्यतः रक्ताभिसरणावर (haemotoxic) परिणाम करते. चावल्यास तीव्र वेदना, सूज, रक्तस्त्राव, किडनीवर परिणाम अशी गंभीर लक्षणे दिसतात. घोणस बहुधा कोरड्या जागा, शेतमळे, स्क्रॅप, कापसाचे ढीग किंवा गोदामांमध्ये दिसू शकतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.