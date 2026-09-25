'अरे हा तर आजोबा राजेश खन्नासारखा दिसतो' अक्षय-ट्विकलचा मुलगा आरवला पाहून चाहते शॉक, Viral Video

AKSHAY KUMAR AND TWINKLE KHANNA’S CHILDREN SPOTTED TOGETHER AT THE AIRPORT: बॉलिवूड अभिनेत्री ट्विंकल खन्नाने तिच्या अभिनयाच्या करिअरमध्ये अनेक सुपरहिट सिनेमांमध्ये काम केलय. तिने आजवर अनेक वेगवेगळ्या भूमिकांमधून प्रेक्षकांचं मनोरंजन केलय. दरम्यान अशातच आता गुरुवारी मुंबई विमानतळावर मुलगा आरव कुमार आणि मुलगी नितारा भाटिया यांच्यासोबत स्टॉप झाली. अक्षय आणि ट्विंकल यांची मुलं सहसा सार्वजनिक ठिकाणी फारशी दिसत नाहीत. त्यामुळे तिघांना एअरपोर्टवर पाहून सगळे चकित झाले. त्याचे फोटो, व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहेत. .ट्विंकलने ऑल-ब्लॅक आउटफिट घातला होता. त्यावर तिने क्रीम रंगाचा स्कार्फ घेतला होता. दरम्यान तिच्यासोबत आरव कुमार सुद्धा होता. आरव सहसा कॅमेरापासून आणि प्रसिद्धीपासून दूर राहतो. त्यामुळे त्याची एअरपोर्टवरील एन्ट्री चर्चेचा विषय ठरली. त्याचे फोटो, व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर अनेकांनी राजेश खन्ना यांच्यासोबत तुलना केली. आरव सेम टू सेम राजेश खन्नासारखा दिसत असल्याचं अनेकांनी म्हटलय. .मुलगी नितारा सुद्धा स्टायलिश अंदाजात पहायला मिळाली. तिने पांढऱ्या रंगाचा को-ऑर्ड सेट परिधान केला होता. तिच्या कॅज्युअल लूकने सर्वांचं लक्ष वेधून घेतलय. व्हायरल व्हिडीओमध्ये नितारा आई आणि भावासोबत विमानतळाच्या टर्मिनलकडे जाताना दिसते..या व्हिडीओच्या कमेंट सेक्शनमध्ये ट्विंकल आणि अक्षयच्या मुलांबद्दल अनेकांनी प्रतिक्रिया दिल्या. दोन्ही मुलं आता मोठी झाल्याचं म्हणत काहींनी आश्चर्य व्यक्त केलं. तर आरव आणि नितारा कॅमेऱ्यांपासून दूर राहतात, यावरून काही यूजर्सनी त्यांच्या संगोपनाचं कौतुक केलं. .२४ किलो वजन घटवलं! वनिता खरातने सांगितलं डाएटचं सीक्रेट; म्हणाली, ‘आज माझा चीट डे’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.